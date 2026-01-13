快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

賴瑞隆靠黨部民調險勝？粉專酸：是否貫徹「德意志」邱議瑩最明白

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨2026年高雄市長初選結果今天出爐，確定由立委賴瑞隆（中）出線，將代表民進黨參選高雄市長。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026年高雄市長初選結果今天出爐，確定由立委賴瑞隆（中）出線，將代表民進黨參選高雄市長。圖／聯合報系資料照片

民進黨2026年高雄市長初選結果今天出爐，立委賴瑞隆出線，將代表民進黨參選高雄市長。不過有眼尖的網友發現，在3家民調機構結果中，賴瑞隆僅在中央黨部明顯贏過原本平分秋色的立委邱議瑩；面對即將到來的台南市長初選，是否會有類似狀況再發生，引發關注。

高雄市長初選「4強爭霸」的局面終於畫下句點，過去長時間位居民調常勝軍的賴瑞隆，原為孩子的校園糾紛相關爭議，被外界認為一度落後黨內競爭對手邱議瑩，不過在最新公布的民進黨初選民調結果中，賴瑞隆以55.99%勝過國民黨柯志恩24.89%，邱議瑩則以55.38%同樣贏過柯志恩的24.66%，最終賴瑞隆以0.6188%「不到1%」的差距出線。

臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」分析，在3家民調機構中，賴瑞隆、邱議瑩在「山水」與「典通」2家民間民調機構中各有些微輸贏、平分秋色，僅僅在「中央黨部」的民調中，賴瑞隆卻明顯高出一大截，中央黨部有沒有貫徹德意志，邱議瑩心裡應該最明白。

對於即將在明天進行的民進黨台南市長初選，外界過去一段時間較看好立委陳亭妃出現，諸葛村夫卻預言「封關前小萊爾陣營出的假民調」可能表示中央黨部再次一枝獨秀，將其他民調公司的數字輾壓過去。粉專內文更意有所指地表示，這也許意味著「大萊爾要保小萊爾的決心到哪裡」。

民調 賴瑞隆 邱議瑩 民進黨 高雄市

延伸閱讀

高雄市長初選賴瑞隆勝出 李明璇1點提醒柯志恩：他是高雄基層最怕的人

影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

影／賴瑞隆將代表民進黨參選高雄市長 呼籲團結贏勝選

影／柯志恩自認沒資源優勢 要靠政見、人氣對決賴瑞隆

相關新聞

尚未定案…國民黨新北市人選展開徵詢！「協調優先」2月15日前敲定

國民黨新北市長人選尚未定案，支持者焦慮，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，目前已召開徵選會議，會在1月底前完成，協調優先，...

影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委邱議瑩以極些微差距落敗，在得知結果後，今天中午邱議瑩穿著亮黃色外套現身競選辦公室，鏡頭前...

賴瑞隆出線！藍營基層吐心聲：至少不必對戰邱背後的市府團隊

立委賴瑞隆擊敗同黨對手邱議瑩、許智傑及林岱樺，將代表民進黨參選2026高雄市長，在結果出爐後，綠營支持者肯定3落選人皆保...

賴瑞隆代表民進黨戰高市長！柯志恩：我與新潮流的對決

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以不到1個百分點初選勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長。國民黨高雄市長參選人...

賴瑞隆靠黨部民調險勝？粉專酸：是否貫徹「德意志」邱議瑩最明白

民進黨2026年高雄市長初選結果今天出爐，立委賴瑞隆出線，將代表民進黨參選高雄市長。不過有眼尖的網友發現，在3家民調機構...

高雄市長初選賴瑞隆勝出 李明璇1點提醒柯志恩：他是高雄基層最怕的人

民進黨高雄市長初選結果今揭曉，由立委賴瑞隆勝出，昔日同競選立委的國民黨北市議員參選人李明璇，今在臉書上提醒國民黨高雄市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。