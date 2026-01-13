賴瑞隆靠黨部民調險勝？粉專酸：是否貫徹「德意志」邱議瑩最明白

民進黨2026年高雄市長初選結果今天出爐，立委賴瑞隆出線，將代表民進黨參選高雄市長。不過有眼尖的網友發現，在3家民調機構結果中，賴瑞隆僅在中央黨部明顯贏過原本平分秋色的立委邱議瑩；面對即將到來的台南市長初選，是否會有類似狀況再發生，引發關注。

高雄市長初選「4強爭霸」的局面終於畫下句點，過去長時間位居民調常勝軍的賴瑞隆，原為孩子的校園糾紛相關爭議，被外界認為一度落後黨內競爭對手邱議瑩，不過在最新公布的民進黨初選民調結果中，賴瑞隆以55.99%勝過國民黨柯志恩24.89%，邱議瑩則以55.38%同樣贏過柯志恩的24.66%，最終賴瑞隆以0.6188%「不到1%」的差距出線。

臉書粉專「諸葛村夫聊八卦」分析，在3家民調機構中，賴瑞隆、邱議瑩在「山水」與「典通」2家民間民調機構中各有些微輸贏、平分秋色，僅僅在「中央黨部」的民調中，賴瑞隆卻明顯高出一大截，中央黨部有沒有貫徹德意志，邱議瑩心裡應該最明白。

對於即將在明天進行的民進黨台南市長初選，外界過去一段時間較看好立委陳亭妃出現，諸葛村夫卻預言「封關前小萊爾陣營出的假民調」可能表示中央黨部再次一枝獨秀，將其他民調公司的數字輾壓過去。粉專內文更意有所指地表示，這也許意味著「大萊爾要保小萊爾的決心到哪裡」。