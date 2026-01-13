民進黨台南市長初選民調明晚登場 陳亭妃掃街拜票籲守電話「寫歷史」

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨台南市長黨內初選民調14日晚上壓軸登場，選戰也將進入倒數最後階段，初選參選人、立委陳亭妃今把握決戰前夕，到南區金華市場向鄉親拜票。圖／陳亭妃服務處提供
民進黨台南市長黨內初選民調14日晚上登場，參選人、立委陳亭妃把握決戰前夕，由市議員周麗津及競選團隊陪同下，在南區金華市場向鄉親拜票，陳亭妃也懇請市民把握最後時刻，用一通電話、關鍵答案，為台南寫下歷史新頁。

陳亭妃表示，這段時間推動「女力市長・鐵馬精神」行動，歷經11天、踏遍大台南37個行政區，騎乘超過510公里，用一步一腳印的方式傾聽民意、回應期待，會要把這一路累積的正能量，全帶進台南市政府，讓台南更好。

陳亭妃強調，自己的座右銘就是「永遠和自己在比賽」，面對即將登場的電話民調，懇請所有支持者，把握最後時間全力動員守電話，一起完成這場改變台南、改寫歷史的關鍵一役，讓台南在400年來，誕生第一位女性市長，為市民顧家、為台南打拚。

陳亭妃 民調 團隊 台南

