藍營彰化縣長人選未定…遭質疑中央指定人選 謝衣鳳：尚未與黨中央協調

彰化縣2026年底縣長選舉，國民黨提名人選遲未定案。立委謝衣鳯去年12月表態有意參選後，成為討論焦點；已表態爭取提名的前副縣長柯呈枋指出外界有「中央指定人選」的質疑，呼籲黨中央回歸制度，必要時透過民調產生人選；另一名爭取提名的前副縣長洪榮章則指出，彰化為非都會區，提名策略應綜合評估，而非單一民調 。

謝衣鳯上月表態參選後，持續現身南北彰各地活動，也多次與縣長王惠美同框出席縣政行程。她表示，地方普遍期待國民黨彰化縣長人選能儘早拍板，目前了解多數縣市多以協調方式產生提名人選；她也說，黨中央原本約她今天會面，但臨時取消，因此目前在彰化縣長人選部分，尚未進行實質協調。

柯呈枋表示，近來外界不時提及「中央指定人選」的說法，他認為地方選舉應回歸制度與程序，黨中央目前尚未與他接觸，他希望先以協調為主，若無法取得共識，再討論初選機制，有必要時須做民調；唯有公平、公正的程序，才能說服選民。他也說，持續民調與基層經營，只要繼續耕耘，會逐步累積成果。

洪榮章則指出，彰化縣是農業縣，與都會型態不同，知名度不必然等於支持度，黨中央在評估勝選條件時，不會以民調作為唯一考量；至今仍未拍板，顯示仍有其他因素需要整體評估。他也說，黨中央尚未與他接觸，近來提名人選未定，基層焦慮不安，支持者也為他打抱不平，他會持續一步一腳印耕耘，爭取國民黨提名，呼籲支持者稍安勿躁，以大局為重，團結才能勝選。

黨內人士認為，彰化縣長人選黨中央不大可能直接「指定人選」，真若協調不成，較可能的方式是進行內部民調，不對外公開數字，以民調結果作為協調的依據，這樣的方式較能說服各陣營支持者，最終重整腳步團結起來贏得勝選。