藍營彰化縣長人選未定…遭質疑中央指定人選 謝衣鳳：尚未與黨中央協調

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
爭取國民黨提名參選彰化縣長的前副縣長柯呈枋指出外界有「中央指定人選」的質疑，呼籲黨中央回歸制度，必要時透過民調產生人選。圖／柯呈枋提供
爭取國民黨提名參選彰化縣長的前副縣長柯呈枋指出外界有「中央指定人選」的質疑，呼籲黨中央回歸制度，必要時透過民調產生人選。圖／柯呈枋提供

彰化縣2026年底縣長選舉，國民黨提名人選遲未定案。立委謝衣鳯去年12月表態有意參選後，成為討論焦點；已表態爭取提名的前副縣長柯呈枋指出外界有「中央指定人選」的質疑，呼籲黨中央回歸制度，必要時透過民調產生人選；另一名爭取提名的前副縣長洪榮章則指出，彰化為非都會區，提名策略應綜合評估，而非單一民調 。

謝衣鳯上月表態參選後，持續現身南北彰各地活動，也多次與縣長王惠美同框出席縣政行程。她表示，地方普遍期待國民黨彰化縣長人選能儘早拍板，目前了解多數縣市多以協調方式產生提名人選；她也說，黨中央原本約她今天會面，但臨時取消，因此目前在彰化縣長人選部分，尚未進行實質協調。

柯呈枋表示，近來外界不時提及「中央指定人選」的說法，他認為地方選舉應回歸制度與程序，黨中央目前尚未與他接觸，他希望先以協調為主，若無法取得共識，再討論初選機制，有必要時須做民調；唯有公平、公正的程序，才能說服選民。他也說，持續民調與基層經營，只要繼續耕耘，會逐步累積成果。

洪榮章則指出，彰化縣是農業縣，與都會型態不同，知名度不必然等於支持度，黨中央在評估勝選條件時，不會以民調作為唯一考量；至今仍未拍板，顯示仍有其他因素需要整體評估。他也說，黨中央尚未與他接觸，近來提名人選未定，基層焦慮不安，支持者也為他打抱不平，他會持續一步一腳印耕耘，爭取國民黨提名，呼籲支持者稍安勿躁，以大局為重，團結才能勝選。

黨內人士認為，彰化縣長人選黨中央不大可能直接「指定人選」，真若協調不成，較可能的方式是進行內部民調，不對外公開數字，以民調結果作為協調的依據，這樣的方式較能說服各陣營支持者，最終重整腳步團結起來贏得勝選。

爭取國民黨提名參選彰化縣長的前副縣長洪榮章認為提名策略應綜合評估，而非單一民調。圖／洪榮章提供
爭取國民黨提名參選彰化縣長的前副縣長洪榮章認為提名策略應綜合評估，而非單一民調。圖／洪榮章提供
彰化縣2026年底縣長選舉，國民黨提名人選遲未定案。立委謝衣鳯去年12月表態有意參選後，成為討論焦點。報系資料照
彰化縣2026年底縣長選舉，國民黨提名人選遲未定案。立委謝衣鳯去年12月表態有意參選後，成為討論焦點。報系資料照

民調 國民黨 謝衣鳯 柯呈枋

