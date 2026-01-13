高雄市長初選賴瑞隆勝出 李明璇1點提醒柯志恩：他是高雄基層最怕的人

民進黨高雄市長初選結果今揭曉，由立委賴瑞隆勝出，昔日同競選立委的國民黨北市議員參選人李明璇，今在臉書上提醒國民黨高雄市長參選人柯志恩不能輕敵；賴瑞隆最擅長的是壓迫里長站隊，營造高支持度的「政治假象」。

李明璇表示，賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的她，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。

李明璇說，想要誠懇提醒柯志恩「千萬不要輕敵。」民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找回呼吸空間的市長。

「我之所以這樣說，是因為我親身經歷過。」李明璇說，賴瑞隆最擅長的，從來不是傾聽，而是最愛用施壓逼迫里長站隊，營造高支持度的「政治假象」。在強大的體制壓力下，基層往往沒有選擇的空間。柯老師一定要成為解救高雄里長於水深火熱的女神。

李明璇說，當年她在立委選舉期間，很多場子、現場的真實反應、民眾的熱情，其實誰更受歡迎，大家心裡都很清楚，只是基層承受的壓力，外界往往看不見。上面一聲令下，基層沒人敢吭聲，為了生計生命，被迫繼續支持民進黨。

她說，衷心期待柯志恩能成為讓高雄基層不必再低頭、不必再被迫表態的那一道光，也成為讓高雄市民重新相信「政治可以溫柔而堅定」的力量。更希望高雄人能體會，真正的民主是「選人不選黨」，讓能力、良心、與是否真正為高雄付出，成為唯一的評分標準。

李明璇強調，請大家理解不會有所謂「李明璇去補選賴瑞隆立委席次」的選項。因為真心希望看到的結局是柯志恩當選高雄市長。如果有補選，那代表高雄輸了，她不願意看到這樣的結果。此刻她唯一的專注，是全力完成台北市議員這一戰。