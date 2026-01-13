尚未定案…國民黨新北市人選展開徵詢！「協調優先」2月15日前敲定

國民黨新北市長人選尚未定案，支持者焦慮，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，目前已召開徵選會議，會在1月底前完成，協調優先，若有需要才會展開民調，目前人選確定時間壓在農曆年前的2月15日為最後期限，盼早日定案造成多頭馬車，影響選戰節奏「先確定自己的人選，年後再與民眾黨展開討論合作模式」。國民黨黨祕書長李乾龍也證實近期將與新北市長侯友宜碰面商討，加速藍營在新北選戰節奏。

新北市長選舉是藍營重中之重，隨著綠營人選早早確定由綠委蘇巧慧出馬，藍營基層焦慮浮現，不知道要支持台北市副市長李四川還是新北市副市長劉和然，或是藍白合作模式到底為何。

黃志雄表示，目前市黨部已經舉行第一次市長人選討論會，初步定調為以「黨內協調」為優先原則，具資格者都會納入徵詢對象，目前包括李四川、劉和然都有徵詢，另外6位符合資格的藍委。據了解，除了李四川與劉和然，6位藍委皆尚未表達意願。

黃志雄說，希望能在農曆年前後完成協調並確認人選，避免遲未定案造成多頭馬車，影響選戰節奏。

黃志雄指出，目標是在本月底前完成徵詢與協調，協調會以內參民調為主，若協調順利，將提報黨中央確認，若協調未果，2月初會進一步討論是否啟動近一步初選民調機制，他強調「不是不做民調，而是協調優先、民調在後」。

黃志雄說，農曆年前確定人選，候選人即可名正言順投入春節行程，與地方議員、小雞共同參與過年活動與基層拜票，對整體選戰整合更有利。

黃志雄也提到，市長提名採「由下而上」模式，將彙整基層與地方意見向上回報，考量黨中央全國選務工作繁重，新北將先由黨部完成第一階段協調，若後續仍有歧見，才會請黨中央進行第二次協調；至於藍白合作方式，黃說，會先確定自己的人選，年後再與民眾黨展開討論合作模式。

新北市議會國民黨團書記長王威元則表示，市長人選屬黨部層級的工作，黨團尊重黨部規畫。

過去因黨主席鄭麗文尚未與侯友宜碰面，引發議論，李乾龍說，目前他已與侯友宜市長聯繫，近期將會面討論新北選戰節奏，侯也有向他表達會尊重黨的提名機制。

李乾龍說，新北市長人選將以黨內協調為主要方向，應不會走初選程序，而是透過協調與內參民調作為參考依據，希望加速選戰步驟。