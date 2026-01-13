快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

尚未定案…國民黨新北市人選展開徵詢！「協調優先」2月15日前敲定

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
台北市副市長李四川（左）是2026新北市長熱門人選。本報資料照片
台北市副市長李四川（左）是2026新北市長熱門人選。本報資料照片

國民黨新北市長人選尚未定案，支持者焦慮，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，目前已召開徵選會議，會在1月底前完成，協調優先，若有需要才會展開民調，目前人選確定時間壓在農曆年前的2月15日為最後期限，盼早日定案造成多頭馬車，影響選戰節奏「先確定自己的人選，年後再與民眾黨展開討論合作模式」。國民黨黨祕書長李乾龍也證實近期將與新北市長侯友宜碰面商討，加速藍營在新北選戰節奏。

新北市長選舉是藍營重中之重，隨著綠營人選早早確定由綠委蘇巧慧出馬，藍營基層焦慮浮現，不知道要支持台北市副市長李四川還是新北市副市長劉和然，或是藍白合作模式到底為何。

黃志雄表示，目前市黨部已經舉行第一次市長人選討論會，初步定調為以「黨內協調」為優先原則，具資格者都會納入徵詢對象，目前包括李四川、劉和然都有徵詢，另外6位符合資格的藍委。據了解，除了李四川與劉和然，6位藍委皆尚未表達意願。

黃志雄說，希望能在農曆年前後完成協調並確認人選，避免遲未定案造成多頭馬車，影響選戰節奏。

黃志雄指出，目標是在本月底前完成徵詢與協調，協調會以內參民調為主，若協調順利，將提報黨中央確認，若協調未果，2月初會進一步討論是否啟動近一步初選民調機制，他強調「不是不做民調，而是協調優先、民調在後」。

黃志雄說，農曆年前確定人選，候選人即可名正言順投入春節行程，與地方議員、小雞共同參與過年活動與基層拜票，對整體選戰整合更有利。

黃志雄也提到，市長提名採「由下而上」模式，將彙整基層與地方意見向上回報，考量黨中央全國選務工作繁重，新北將先由黨部完成第一階段協調，若後續仍有歧見，才會請黨中央進行第二次協調；至於藍白合作方式，黃說，會先確定自己的人選，年後再與民眾黨展開討論合作模式。

新北市議會國民黨團書記長王威元則表示，市長人選屬黨部層級的工作，黨團尊重黨部規畫。

過去因黨主席鄭麗文尚未與侯友宜碰面，引發議論，李乾龍說，目前他已與侯友宜市長聯繫，近期將會面討論新北選戰節奏，侯也有向他表達會尊重黨的提名機制。

李乾龍說，新北市長人選將以黨內協調為主要方向，應不會走初選程序，而是透過協調與內參民調作為參考依據，希望加速選戰步驟。

新北市副市長劉和然（左）是2026新北市長熱門人選。本報資料照片
新北市副市長劉和然（左）是2026新北市長熱門人選。本報資料照片

民調 國民黨 新北 藍營

延伸閱讀

免費營養午餐 蘇巧慧指問題在財劃法 劉和然：妳8年來做了什麼？

北市稱李四川是免費營養午餐推手 劉和然：不為政治草率承諾

獨／營養午餐免費震撼全國...讓蔣萬安最後拍板關鍵人物是「川伯」

新北市不跟進營養午餐免費？ 副市長劉和然：不草率決定

相關新聞

尚未定案…國民黨新北市人選展開徵詢！「協調優先」2月15日前敲定

國民黨新北市長人選尚未定案，支持者焦慮，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，目前已召開徵選會議，會在1月底前完成，協調優先，...

影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委邱議瑩以極些微差距落敗，在得知結果後，今天中午邱議瑩穿著亮黃色外套現身競選辦公室，鏡頭前...

賴瑞隆代表民進黨戰高市長！柯志恩：我與新潮流的對決

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以不到1個百分點初選勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長。國民黨高雄市長參選人...

高雄市長初選賴瑞隆勝出 李明璇1點提醒柯志恩：他是高雄基層最怕的人

民進黨高雄市長初選結果今揭曉，由立委賴瑞隆勝出，昔日同競選立委的國民黨北市議員參選人李明璇，今在臉書上提醒國民黨高雄市長...

江和樹：民眾黨內部民調顯示支持江啟臣選中市長 江啟臣回應

國民黨下屆台中市長誰來選？民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天說，民眾黨內部民調顯示，大家支持的是立法院副院長江啟臣。江...

高雄賴瑞隆勝出！民進黨台南市長初選林俊憲、陳亭妃明晚定勝負

民進黨12日開始進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長的提名初選民調，高雄市長昨晚登場，上午結果揭曉，由賴瑞隆險勝邱議瑩，備受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。