快訊

民進黨嘉義縣長初選民調今晚登場 蔡易餘站路口掃街衝刺

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉縣長初選民調今晚登場，蔡易餘站路口掃街衝刺。圖／蔡易餘服務提供
嘉縣長初選民調今晚登場，蔡易餘站路口掃街衝刺。圖／蔡易餘服務提供

民進黨嘉義縣長黨內初選電話民調今天登場，立委蔡易餘一早展開最後衝刺。蔡易餘表示，他與嘉義隊已做好萬全準備，但最終結果仍需仰賴鄉親支持。他呼籲民眾在今晚6時至10時30分留在家中接電話，並清楚表達唯一支持蔡易餘。

蔡易餘上午7時先前往民雄頭橋工業區站路口向通勤族拜票，隨後站上戰車前往太保、民雄等鄉鎮掃街，傍晚持續回到民雄路口爭取支持。民進黨中央黨部已於上午10時完成抽籤，確認民調於今晚進行。

談及未來縣政規畫，蔡易餘說，嘉義縣已邁入關鍵轉型期，未來將延續翁章梁縣長奠定的基礎，打造「嘉義黃金10年」。他提出四大施政方向，包含以農業為根本、以工業為力頭、以科技為引擎、以觀光為Plus加分，推動嘉義從傳統農業縣升級為農工科技大縣。

蔡易餘說，未來將強化智慧農業、高值化加工與農產品牌，結合工業區發展與產業升級，同時引進科技與AI應用，創造更多就業機會，並透過觀光與文化加值，帶動18鄉鎮均衡發展。他提醒鄉親，今晚可能接到2至3通不同民調公司的電話，請大家務必守候到民調結束。

嘉縣長初選民調今晚登場，蔡易餘站路口掃街衝刺。圖／蔡易餘服務提供
嘉縣長初選民調今晚登場，蔡易餘站路口掃街衝刺。圖／蔡易餘服務提供

蔡易餘 嘉義 民調 民進黨

