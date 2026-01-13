聽新聞
柯文哲宜蘭輔選 林國漳要他好好處理司法！陳琬惠回嗆：好意思講？
民眾黨前主席柯文哲今天到宜蘭廟宇參拜，為縣長參選人陳琬惠輔選，受訪時提及藍白合等話題。對此，民進黨縣長參選人林國漳表示，為黨輔選並不訝異，但希望他（柯文哲）能好好處理他的司法事件；陳琬惠事後回嗆林國漳，民進黨用司法當政治工具，丟不丟臉？還好意思講。
民進黨提名林國漳參選宜蘭縣長，民眾黨提名陳琬惠參選，國民黨尚在協調人選，相較於總統及副總統多次到宜蘭為林國漳輔選，柯文哲則是羈押交保後首次到宜蘭與陳琬惠同框。
柯文哲上午抵達宜蘭四結福德廟參拜，也為縣長參選人陳琬惠輔選，提及選舉藍白合部分，柯說，目前民眾黨黨主席是黃國昌，合作細節應由黃國昌和國民黨主席鄭麗文商量，雙方已成立對接團隊處理；陳琬惠也說，自己努力往前衝，藍白合就交給2位主席討論。
幾乎在同一時間，民進黨縣長參選人林國漳拜會礁溪鄉農會，出席黨公職座談，林受訪時表示，無法掌握藍或白要不要合？自己會努力爭取選民支持，至於藍白合不合？不是他考慮的重點。
對於柯文哲到宜蘭輔選，林國漳說，柯因身分是民眾黨前主席，當然有他的立場為黨提名人輔選，這一點並不驚訝也尊重他個人意願，不過更希望他能好好處理他的司法事件。
陳琬惠不滿林國漳的說法並回嗆，民進黨用司法當政治工具，丟不丟臉？林國漳還好意思講。
