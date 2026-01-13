快訊

江和樹：民眾黨內部民調顯示支持江啟臣選中市長 江啟臣回應

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣最近到台中多處活動送春聯，立法院長韓國瑜和他合贈的「馬上幸福」春聯。圖／取自江啟臣臉書
立法院副院長江啟臣最近到台中多處活動送春聯，立法院長韓國瑜和他合贈的「馬上幸福」春聯。圖／取自江啟臣臉書

國民黨下屆台中市長誰來選？民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天說，民眾黨內部民調顯示，大家支持的是立法院副院長江啟臣。江啟臣回應說，想要延續執政，藍白必須要合作，必須推派出最能勝選、最能團結藍、白的人選，他感謝民眾黨江議員的支持，也期待黨中央盡速作出決定，

江和樹今天說，台中市長選舉牽涉到台中市未來發展，希望能趕快就定位，在藍白合的基礎上盡快能跟民眾黨主席黃國昌談一下，看怎麼合作，一定全力相挺。

江啟臣表示，面對民進黨已整軍完成，開始起跑，但我們還在原地踏步，基層的焦慮和不安也跟著不斷升高，所以盧市長也公開表示希望在1月底前就定案，不只是為了讓基層安心、穩定軍心，更是為了避免因為時程延宕造成對立升高，也是讓基層參選同志有確定方向與目標。

他說想要延續執政，藍白必須要合作，必須推派出最能勝選、最能團結藍、白的人選，這點無庸置疑，未來會朝向這個方向繼續努力。他感謝民眾黨江議員的支持，也期待黨中央儘速作出決定，才能再繼續進行後續的相關協調工作，讓大家各就各位，一起為延續執政，台中未來努力。

江啟臣表示，台中市近年來發展快速，不只人口增長成為第二大城，更是民調評比最佳的幸福宜居城市。未來期待透過「國際視野」、「在地永續」、「產業升級」、「科技治理」，帶領台中繼續向前進，要讓台中從「幸福城」躍升「旗艦城」。

