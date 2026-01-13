影／不會脫黨參選！ 林岱樺：願意支持黨的提名人

民進黨高雄市長初選落幕，由立委賴瑞隆出線，最早宣布投入初選的立委林岱樺，卻深陷詐領助理費案案聲勢下滑，民調敬陪末座，以最後一名作收。林岱樺性格剛烈，外界預料初選落敗恐脫黨參選，讓綠營陷入分裂危機；她今天表態，初選制度公平，沒有脫黨、分裂的選項。

林岱樺捲入助理費官司，當時喊出「政治干預司法、司法干預初選」，在政壇掀起不小波瀾，過去她性格鮮明、強勢政治作風，政界預估黨內初選落敗後，可能選擇脫黨參選，恐成分裂綠營的最大變數。

初選結果出爐，林岱樺今天公開回應脫黨參選疑慮，強調「我一直很清楚地說，參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項」。

林岱樺也向勝出的同志賴瑞隆表達恭喜，誠摯祝福他接下來帶領團隊，打贏2026，守住高雄、讓高雄繼續進步，她並承諾願意承擔、願意支持黨的提名人，全力以赴、團結對外。

林岱樺最後說，謝謝所有支持她的朋友，每一次的鼓勵、每一通電話、每一段陪伴，都放在心上，對她而來這不是結束，而是一段更長的服務奉獻旅程。