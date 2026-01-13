快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

影／不會脫黨參選！ 林岱樺：願意支持黨的提名人

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺強調不會脫黨參選。圖／林岱樺辦公室提供
民進黨立委林岱樺強調不會脫黨參選。圖／林岱樺辦公室提供

民進黨高雄市長初選落幕，由立委賴瑞隆出線，最早宣布投入初選的立委林岱樺，卻深陷詐領助理費案案聲勢下滑，民調敬陪末座，以最後一名作收。林岱樺性格剛烈，外界預料初選落敗恐脫黨參選，讓綠營陷入分裂危機；她今天表態，初選制度公平，沒有脫黨、分裂的選項。

林岱樺捲入助理費官司，當時喊出「政治干預司法、司法干預初選」，在政壇掀起不小波瀾，過去她性格鮮明、強勢政治作風，政界預估黨內初選落敗後，可能選擇脫黨參選，恐成分裂綠營的最大變數。

初選結果出爐，林岱樺今天公開回應脫黨參選疑慮，強調「我一直很清楚地說，參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項」。

林岱樺也向勝出的同志賴瑞隆表達恭喜，誠摯祝福他接下來帶領團隊，打贏2026，守住高雄、讓高雄繼續進步，她並承諾願意承擔、願意支持黨的提名人，全力以赴、團結對外。

林岱樺最後說，謝謝所有支持她的朋友，每一次的鼓勵、每一通電話、每一段陪伴，都放在心上，對她而來這不是結束，而是一段更長的服務奉獻旅程。

林岱樺 司法 賴瑞隆 高雄市選舉

延伸閱讀

影／賴瑞隆將代表民進黨參選高雄市長 呼籲團結贏勝選

影／柯志恩自認沒資源優勢 要靠政見、人氣對決賴瑞隆

綠高雄市長初選結束 林岱樺、許智傑表態挺賴瑞隆

綠營高雄市長初選賴瑞隆出線 林岱樺：「有遺憾但不怨懟」願協助整合

相關新聞

影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委邱議瑩以極些微差距落敗，在得知結果後，今天中午邱議瑩穿著亮黃色外套現身競選辦公室，鏡頭前...

賴瑞隆代表民進黨戰高市長！柯志恩：我與新潮流的對決

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以不到1個百分點初選勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長。國民黨高雄市長參選人...

江和樹：民眾黨內部民調顯示支持江啟臣選中市長 江啟臣回應

國民黨下屆台中市長誰來選？民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天說，民眾黨內部民調顯示，大家支持的是立法院副院長江啟臣。江...

高雄賴瑞隆勝出！民進黨台南市長初選林俊憲、陳亭妃明晚定勝負

民進黨12日開始進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長的提名初選民調，高雄市長昨晚登場，上午結果揭曉，由賴瑞隆險勝邱議瑩，備受...

柯文哲宜蘭輔選 林國漳要他好好處理司法！陳琬惠回嗆：好意思講？

民眾黨前主席柯文哲今天到宜蘭廟宇參拜，為縣長參選人陳琬惠輔選，受訪時提及藍白合等話題。對此，民進黨縣長參選人林國漳表示，...

影／不會脫黨參選！ 林岱樺：願意支持黨的提名人

民進黨高雄市長初選落幕，由立委賴瑞隆出線，最早宣布投入初選的立委林岱樺，卻深陷詐領助理費案案聲勢下滑，民調敬陪末座，以最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。