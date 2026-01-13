影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

邱議瑩說，她在第一時間接到賴瑞隆的電話，也跟他恭喜，未來高雄還是要持續的走下去，高雄還是要持續進步，還是要持續的努力；唯有團結，唯有大家同心協力，才能夠讓高雄越來越好。

邱議瑩在媒體面前向賴瑞隆表達祝福，另強調未來會「一生懸命」，一生會奉獻給高雄，會持續在高雄這個地方，跟大家一起努力。

邱也向議員夥伴、參選夥伴及整個工作團隊的所有夥伴表達謝意，感謝所有陪伴她一起走這段路的夥伴。此外，邱議瑩說，她沒看見民調結果的細部內容，不知道到底落後幾通電話及青年加權的情形。

高雄市長初選4搶1，在民進黨黨中央宣布立委賴瑞隆勝出後，初選參選人立委許智傑及林岱樺未現身受訪，以文字回應初選結果。