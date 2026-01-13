快訊

影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩在得知落敗結果後出面受訪，坦言只能接受結果，記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩在得知落敗結果後出面受訪，坦言只能接受結果，記者徐白櫻／攝影

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委邱議瑩以極些微差距落敗，在得知結果後，今天中午邱議瑩穿著亮黃色外套現身競選辦公室，鏡頭前面帶招牌微笑。她表示，「針對這樣的一個初選結果，我只能接受；我覺得我盡了自己最大的努力，但是這個結果不盡人意，那我也必須很謙卑的去接受這樣的一個初選結果」。

邱議瑩說，她在第一時間接到賴瑞隆的電話，也跟他恭喜，未來高雄還是要持續的走下去，高雄還是要持續進步，還是要持續的努力；唯有團結，唯有大家同心協力，才能夠讓高雄越來越好。

邱議瑩在媒體面前向賴瑞隆表達祝福，另強調未來會「一生懸命」，一生會奉獻給高雄，會持續在高雄這個地方，跟大家一起努力。

邱也向議員夥伴、參選夥伴及整個工作團隊的所有夥伴表達謝意，感謝所有陪伴她一起走這段路的夥伴。此外，邱議瑩說，她沒看見民調結果的細部內容，不知道到底落後幾通電話及青年加權的情形。

高雄市長初選4搶1，在民進黨黨中央宣布立委賴瑞隆勝出後，初選參選人立委許智傑及林岱樺未現身受訪，以文字回應初選結果。

邱議瑩 高雄市選舉 賴瑞隆

相關新聞

影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委邱議瑩以極些微差距落敗，在得知結果後，今天中午邱議瑩穿著亮黃色外套現身競選辦公室，鏡頭前...

賴瑞隆代表民進黨戰高市長！柯志恩：我與新潮流的對決

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以不到1個百分點初選勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長。國民黨高雄市長參選人...

高雄賴瑞隆勝出！民進黨台南市長初選林俊憲、陳亭妃明晚定勝負

民進黨12日開始進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長的提名初選民調，高雄市長昨晚登場，上午結果揭曉，由賴瑞隆險勝邱議瑩，備受...

平民之子賴瑞隆勝出 將代表民進黨戰2026高雄市長

民進黨昨晚完成高雄市長初選民調，中央黨部今早公布結果，由立委賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選高雄市長，預計於1月21日中執會...

新系勝英系！賴瑞隆甩開兒子霸凌陰影打敗邱議瑩取得門票

民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，雖然民調前夕發生家人校園霸凌案，無損立委賴瑞隆領先優勢，最後在4人之中取得領先地位。賴瑞...

高雄市長初選賴瑞隆勝出 陳其邁恭喜、綠營喊團結

民進黨高雄市長初選結果揭曉，立委賴瑞隆勝出，高雄市長陳其邁今天表示「恭喜賴瑞隆委員」，提及初選難免競爭，但4位候選人都展...

