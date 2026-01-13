快訊

高雄市長初選賴瑞隆勝出 陳其邁恭喜、綠營喊團結

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部主委黃文益。圖／民進黨高雄市黨部提供
民進黨高雄市長初選結果揭曉，立委賴瑞隆勝出，高雄市長陳其邁今天表示「恭喜賴瑞隆委員」，提及初選難免競爭，但4位候選人都展現君子之爭，獲得圓滿結果；民進黨高雄市黨部選後發出新聞稿籲黨內團結，並強調將肩負起整合平台，贏得2026勝選。

綠營高雄市長初選廝殺激烈，賴瑞隆出線，陳其邁說，在這一次初選的過程裡，他認為4位候選人都展現了君子之爭，「共同贏得整個初選這個過程，民進黨的初選可以獲得圓滿的一個結果，初選當然難免就是競爭，但更重要的是選後能夠團結一致。

陳其邁強調，最重要的還是在年底的大選，4位候選人跟民進黨也都能夠團結合作，能夠延續民進黨執政的價值，一起為高雄、來一起努力，這也是所有民進黨支持者大家共同的期待。

陳其邁提到，面對大選即將到來，提出好願景，讓市民感同身受，認同民進黨在整個執政過程中的進步價值，這非常重要，他並期許賴瑞隆帶領團結贏得大選。

高雄市黨部主委黃文益也指，民進黨是一個以民主為核心價值的政黨，無論是提名制度、民調機制或選務流程，皆依循黨內規範審慎推動，黨內初選的目的，並非造成分裂，而是透過民主程序，凝聚最大共識，選出最能承擔責任、最能接棒陳其邁市長的人選，帶領民進黨迎向2026年挑戰。

黃文益強調，初選結束了，選後最重要是團結，將第一時間啟動整合機制，團結所有力量，未來的選戰不只是市長一役，還有議員及里長，選戰結果更關乎高雄整體市政路線與價值方向。

接下來農曆年後，將進入各區市議員初選民調工作，將盡早完成提名布局，市黨部會與未來市長參選人、各區市議員參選人及基層里長緊密合作，形成堅實的團隊戰力，從市長選戰到議會席次，共同爭取最大勝利。

黃文益強調，「選後團結」不只是口號，而是具體行動，將肩負起扮演整合平台角色，發揮最大效益，爭取市民信任，贏得2026勝利。

高雄市長陳其邁今天恭喜立委賴瑞隆初選大戰勝出。圖／高市府提供
