影／賴瑞隆將代表民進黨參選高雄市長 呼籲團結贏勝選

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長。賴瑞隆現身競選總部強調感謝選民的支持，表示已經打電話給其他三位黨內同志，希望將來能夠團結一致，贏得年底的選戰。記者劉學聖／攝影
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長。賴瑞隆現身競選總部強調感謝選民的支持，表示已經打電話給其他三位黨內同志，希望將來能夠團結一致，贏得年底的選戰。記者劉學聖／攝影

民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人決戰，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長，賴瑞隆現身競選總部強調感謝選民的支持，也已經打電話給其他三位候選人，希望將來能夠團結一致，贏得年底的選戰。

民進黨高雄市長初選4搶1，民調結果出爐，立委賴瑞隆險勝對手邱議瑩，賴瑞隆表示，他在得知結果後第一時間已致電邱議瑩、許智傑及林岱樺，感謝三位同志在這段時間展現的高度與風度；他向市民提出三大承諾，第一首要任務就是「團結團結團結」，必會團結所有的力量。賴瑞隆也感謝三位同志在這段時間展現的高度與風度，「初選過程中，我們相互砥礪，以各自的方式為共同熱愛的家園擘劃願景」。

民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆（左）以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆（左）以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以些微差距勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以些微差距勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影

賴瑞隆 民調 高雄市選舉

