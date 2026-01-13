影／柯志恩自認沒資源優勢 要靠政見、人氣對決賴瑞隆

民進黨公布高雄市長人選立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人的初選民調結果，此民調與對手國民黨柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆勝出；民進黨預計1月21日召開中執會，正式提名。

就此柯志恩在立法院舉行記者會，首先恭喜賴瑞隆，表達對其他三位的尊敬。柯志恩表示，未來就是和賴瑞隆的決戰，可以說是對整個新潮流的決戰，他們資源非常的多。

柯志恩表示，高雄市長選舉將是一個以小搏大、逆轉的方式。會以人民當作我們的靠山，透過不同的政見、行為讓選民能夠認同，展開一場君子之爭。

而對於黨的資源的挹注，柯志恩表示，黨中央的黨產遭到凍結，很早都是靠候選人自己。雖然資源是一回事，並非有錢才能夠辦事。我們在有限的資源下，提出讓民眾能夠認同的政見、活動；這是我們唯一可靠的底氣。資源比不上他們。但比人氣、比底氣，絕對是有辦，達到最後的勝利。

柯志恩也強調，三月之後提出一連串的政見，市民最需要的不是誰的錢多、資源多，而是誰能夠提出最好的政見，讓市民有感，是未來努力的方向。