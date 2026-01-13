快訊

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

黃仁勳打造「會思考的自駕AI」 L2++能解放雙手嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／柯志恩自認沒資源優勢 要靠政見、人氣對決賴瑞隆

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨高雄市長人選賴瑞隆出線，國民黨高雄市長人選柯志恩（圖）表達恭喜之意。表示會以人民當靠山，透過不同的政見讓選民能夠認同，展開一場君子之爭。記者黃義書／攝影
民進黨高雄市長人選賴瑞隆出線，國民黨高雄市長人選柯志恩（圖）表達恭喜之意。表示會以人民當靠山，透過不同的政見讓選民能夠認同，展開一場君子之爭。記者黃義書／攝影

民進黨公布高雄市長人選立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人的初選民調結果，此民調與對手國民黨柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆勝出；民進黨預計1月21日召開中執會，正式提名。

就此柯志恩在立法院舉行記者會，首先恭喜賴瑞隆，表達對其他三位的尊敬。柯志恩表示，未來就是和賴瑞隆的決戰，可以說是對整個新潮流的決戰，他們資源非常的多。

柯志恩表示，高雄市長選舉將是一個以小搏大、逆轉的方式。會以人民當作我們的靠山，透過不同的政見、行為讓選民能夠認同，展開一場君子之爭。

而對於黨的資源的挹注，柯志恩表示，黨中央的黨產遭到凍結，很早都是靠候選人自己。雖然資源是一回事，並非有錢才能夠辦事。我們在有限的資源下，提出讓民眾能夠認同的政見、活動；這是我們唯一可靠的底氣。資源比不上他們。但比人氣、比底氣，絕對是有辦，達到最後的勝利。

柯志恩也強調，三月之後提出一連串的政見，市民最需要的不是誰的錢多、資源多，而是誰能夠提出最好的政見，讓市民有感，是未來努力的方向。

柯志恩 政見 賴瑞隆 高雄市選舉

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

高雄賴瑞隆勝出！民進黨台南市長初選林俊憲、陳亭妃明晚定勝負

賴瑞隆代表民進黨戰高市長！柯志恩：我與新潮流的對決

影／賴瑞隆出線 陳其邁道賀籲團結 柯志恩：終於知道我的對手是誰

相關新聞

影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委邱議瑩以極些微差距落敗，在得知結果後，今天中午邱議瑩穿著亮黃色外套現身競選辦公室，鏡頭前...

賴瑞隆代表民進黨戰高市長！柯志恩：我與新潮流的對決

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以不到1個百分點初選勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長。國民黨高雄市長參選人...

高雄賴瑞隆勝出！民進黨台南市長初選林俊憲、陳亭妃明晚定勝負

民進黨12日開始進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長的提名初選民調，高雄市長昨晚登場，上午結果揭曉，由賴瑞隆險勝邱議瑩，備受...

平民之子賴瑞隆勝出 將代表民進黨戰2026高雄市長

民進黨昨晚完成高雄市長初選民調，中央黨部今早公布結果，由立委賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選高雄市長，預計於1月21日中執會...

新系勝英系！賴瑞隆甩開兒子霸凌陰影打敗邱議瑩取得門票

民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，雖然民調前夕發生家人校園霸凌案，無損立委賴瑞隆領先優勢，最後在4人之中取得領先地位。賴瑞...

高雄市長初選賴瑞隆勝出 陳其邁恭喜、綠營喊團結

民進黨高雄市長初選結果揭曉，立委賴瑞隆勝出，高雄市長陳其邁今天表示「恭喜賴瑞隆委員」，提及初選難免競爭，但4位候選人都展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。