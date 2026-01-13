快訊

高雄賴瑞隆勝出！民進黨台南市長初選林俊憲、陳亭妃明晚定勝負

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄／台南即時報導
台南市長初選民調明晚壓軸登場。圖／取自林俊憲臉書
台南市長初選民調明晚壓軸登場。圖／取自林俊憲臉書

民進黨12日開始進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長的提名初選民調，高雄市長昨晚登場，上午結果揭曉，由賴瑞隆險勝邱議瑩，備受矚目的台南市長民調則是壓軸在明晚登場，林俊憲和陳亭妃糾纏激烈，預料民調結果會是差距非常小，兩人也在臉書貼文催票「唯一支持」。

台南市民進黨市長初選民調將於明（14）日晚間進行，參選人林俊憲與陳亭妃民調差距預料將非常接近，雙方今天分別透過臉書向支持者催票。

林俊憲表示，明晚 6 時至 10 時，支持者務必在家「顧電話」，一旦接到民調電話，不論問題提及誰，都請回答「唯一支持林俊憲」，強調每一通電話都至關重要。

陳亭妃也提醒，明晚將有三間民調公司同時執行，支持者若接到民調電話，務必耐心聽完，並一律回答「唯一支持陳亭妃」，並呼籲親友一同加入「顧電話」行列，以爭取成為台南第一位女市長。

民進黨中央公布今天嘉義縣舉行民調，高雄市長民調昨晚舉行結果出爐，由賴瑞隆險勝邱議瑩。台南市長民調則壓軸登場，因是賴清德本命區更受到高度關注。

台南市長初選民調明晚壓軸登場。圖／取自林俊憲臉書
台南市長初選民調明晚壓軸登場。圖／取自林俊憲臉書

