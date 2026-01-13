快訊

賴瑞隆代表民進黨戰高市長！柯志恩：我與新潮流的對決

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩。記者劉懿萱／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩。記者劉懿萱／攝影

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以不到1個百分點初選勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長。國民黨高雄市長參選人柯志恩今回應，「感覺肩膀變輕鬆」終於知道對手是誰，並恭喜賴瑞隆，未來將是她與賴瑞隆對決，甚至可以說是她與新潮流的對決，預計3月將提出一連串政見

柯志恩今在立法院受訪，被問及是否對高雄市長初選結果感到意外？她說，沒有，向來都在她的預料當中，並恭喜賴瑞隆，同時也對其他三位參與初選的立院同事感到尊敬，畢竟他們也花一年的時間，花這麼多經費及資源，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的一個對決，甚至可以說是柯志恩跟新潮流的對決。

柯志恩說，未來高雄市長會是一個以小博大、逆轉的方式，透過不同的政見及行為爭取大家的認同，展開一場「君子之爭」。她也說，「感覺肩膀變輕鬆」，終於知道對手是誰，終於可以讓高雄的市容裡面，剩下兩個不同的人的看板，而不是都是他們的看板。

至於黨中央給什麼樣的資源，柯志恩說，其實黨中央因黨產凍結，很早都是靠候選人自己，不過資源是一回事，但也不是只有錢才能辦事，未來會在非常有限的資源下，提出讓人民認同的政見或活動，比資源比不上他們，但是比人氣、比底氣，絕對是有辦法達到最後勝選。

柯志恩也說，選舉節奏在過完年後會重新調整，預計3月提出一連串的政見，市民最需要的不是誰錢得多、誰的資源多，而是誰能夠提出最好的政見，能夠讓市民有感。

柯志恩 政見 賴瑞隆 高雄市選舉

相關新聞

影／初選落敗邱議瑩面帶笑容受訪 「結果不盡人意我謙卑接受」

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委邱議瑩以極些微差距落敗，在得知結果後，今天中午邱議瑩穿著亮黃色外套現身競選辦公室，鏡頭前...

賴瑞隆代表民進黨戰高市長！柯志恩：我與新潮流的對決

民進黨高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆以不到1個百分點初選勝出，將代表民進黨參選2026年高雄市長。國民黨高雄市長參選人...

高雄賴瑞隆勝出！民進黨台南市長初選林俊憲、陳亭妃明晚定勝負

民進黨12日開始進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長的提名初選民調，高雄市長昨晚登場，上午結果揭曉，由賴瑞隆險勝邱議瑩，備受...

平民之子賴瑞隆勝出 將代表民進黨戰2026高雄市長

民進黨昨晚完成高雄市長初選民調，中央黨部今早公布結果，由立委賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選高雄市長，預計於1月21日中執會...

新系勝英系！賴瑞隆甩開兒子霸凌陰影打敗邱議瑩取得門票

民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，雖然民調前夕發生家人校園霸凌案，無損立委賴瑞隆領先優勢，最後在4人之中取得領先地位。賴瑞...

高雄市長初選賴瑞隆勝出 陳其邁恭喜、綠營喊團結

民進黨高雄市長初選結果揭曉，立委賴瑞隆勝出，高雄市長陳其邁今天表示「恭喜賴瑞隆委員」，提及初選難免競爭，但4位候選人都展...

