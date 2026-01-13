影／賴瑞隆出線 陳其邁道賀籲團結 柯志恩：終於知道我的對手是誰

民進黨下屆高雄市長初選民調今早公布結果，由立委賴瑞隆勝出，市長陳其邁第一時間恭喜賴，也呼籲接下來最重要的事是團結和整合，迎接大選民意的考驗。國民黨對手柯志恩則說，今天終於知道對手是誰，縱然資源少，但會提讓市民有感的政見，爭取支持。

民進黨中央黨部今早公布高雄市長黨內初選結果，高雄市長陳其邁恭喜立委賴瑞隆通過民進黨初選。他表示，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制。這一次四位候選人都非常優秀，透過初選機制對高雄未來的發展提出了各自的政見，過程中也體現良性競爭的風範。

陳其邁說，每位候選人初選過程中的表現值得肯定，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗，期待能夠延續民進黨在高雄的施政價值，繼續一起為高雄未來的發展努力。

將代表國民黨參戰的立委柯志恩對民進黨初選結果則表示，「向來都是在預料當中」，她恭喜賴瑞隆，對其他三位候選人也表達尊敬，他們一年時間花這麼多經費與資源，現在勝負已出，「未來將是柯志恩與賴的決戰，甚至可以說是柯志恩與新潮流的決戰」。

柯志恩表示，民進黨資源非常多，未來高雄市長一戰是以小博大，逆轉的方式，以人民為靠山透過政策爭取人民的認同，展開君子之爭。

她說，國民黨產遭凍結，向來靠候選人自己，但資源是一回事，但也不一定有錢才能辦事，未來會在有限資源下，提出讓人民認同的政見的，這是唯一可倚靠的力氣，「我想我們絕對有辦法達到最後的勝利」。

「今天很輕鬆，我終於知道對手是誰」，柯志恩說，接下來市容會只剩二個人的看板，年後她會調整選節奏，並於3月起提出一連串的政見，「市民在意的不是誰錢多資源多，而是誰能提出政見讓市民有感，這是未來努力的方向」。