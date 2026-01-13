快訊

自稱「國民黨最怕的人」出線 賴瑞隆現身喊團結「我跟柯志恩不同」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影

民進黨下屆高雄市長人選競爭激烈，今黨中央公布初選民調結果，由立委賴瑞隆出線；賴曾於造勢場稱自己是「國民黨最怕的人」，今初選結果公布後，他現身受訪，不斷強調「團結再團結」，會不會擔心分裂？黨內同志都受高雄人栽培，他有信心大家會團結一致。

賴瑞隆說，他第一時間已經跟其他三名參選人通過電話，唯有團結才能守住高雄，他們四位參選人初選時都非常清楚，四名「兄弟姊妹」都是高雄隊友，未來高雄還有很多要共同努力的問題，謙卑傾聽是他的承諾，會與其他人攜手同行。

國民黨目前已篤定由立委柯志恩參選下屆高雄市長，賴瑞隆曾於日前造勢時喊話，「才是國民黨最怕的人，可以贏柯志恩的人」，賴瑞隆今表示，他過去在市府擔任10年首長，對市政非常嫻熟，有政績、有成績，跟高雄人一直站一起，這是他跟柯志恩最大不同點。

賴瑞隆今受訪時不斷喊話「團結」，被問到如何具體做好團結？賴瑞隆則說，他已感謝三位同志也獲得祝福，其他人提出的政見、政策，都會納入規畫藍圖，過去的政策也會延續，他會延續這樣的光榮，持續前進。

民進黨立委賴瑞隆初選勝出，結果公布時服務處夥伴開心吶喊。記者張議晨／攝影
民進黨立委賴瑞隆初選勝出，結果公布時服務處夥伴開心吶喊。記者張議晨／攝影
民進黨立委賴瑞隆初選勝出，今早現身服務處感謝夥伴。記者張議晨／攝影
民進黨立委賴瑞隆初選勝出，今早現身服務處感謝夥伴。記者張議晨／攝影
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影
民進黨今天公布2026年高雄市長初選民調結果，由賴瑞隆以差距不到1%勝出，將代表民進黨參選高雄市長。記者劉學聖／攝影

