鄭麗文：新北市長參選人提名　盼春節前完成

中國國民黨主席鄭麗文今天表示，國民黨中央、地方黨部一直很積極協調溝通，截至目前非常順利，可望透過內部協調，希望春節前完成新北市長參選人提名作業。

她說，會先完成國民黨提名，確定在部分縣市和台灣民眾黨都有提名人選後，就開始兩黨協商或民意調查等過程，再完成藍白合作，共推人選。

前總統蔣經國逝世38週年，鄭麗文上午前往桃園市大溪區頭寮謁陵後，接受媒體聯訪談及2026年選情表示，如履薄冰、戰戰兢兢，有信心也全力以赴，希望持續現在非常成功的國民黨執政成績與版圖，而民主進步黨長期執政縣市，希望能有突破。

她說，現在努力黨內提名作業，順利推進藍白合作，截至目前非常順暢，整個發展樂觀。

外傳對國民黨宜蘭縣長提名人選提3條件，鄭麗文表示，所有提名按規章與規則，沒針對任何縣市提特別條件，這些都是誤傳。

至於台北市長蔣萬安接受媒體專訪時喊出「我是台灣人」，是否與鄭麗文的「我是中國人」不同調。

鄭麗文表示，沒不同調，完全同調，蔣萬安的身分認同與她和大多數台灣人、中華民國國民認同應該都一樣。台灣與中國非互相牴觸、對立概念，應彼此包容，「我們當然是台灣人，包括我」，但不牴觸、不妨礙「我們都是中國人。」

此外，紐約時報（New York Times）引述數名知情人士說法，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降到15%，台灣積體電路製造股份有限公司增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

鄭麗文表示，關稅談判至今黑箱，民進黨政府沒向社會、國會報告過程，也沒與遭衝擊相關產業討論，截至目前沒聽到任何政府官方訊息，完全任人宰割。