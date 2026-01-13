綠高雄市長初選結束 林岱樺、許智傑表態挺賴瑞隆

民進黨高雄市長初選結果出爐，由立委賴瑞隆勝出，初選參選人林岱樺表示，她第一時間向獲提名同志表達祝賀，並表示將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。

林岱樺指出，要感謝支持者、志工與工作夥伴一路陪伴，初選結果不改服務高雄的初心與承諾，參與初選就要尊重制度，遵從黨的規則，只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。她將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。

林岱樺表示，將盡速致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助，並呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起，高雄不能輸，民進黨也不能分裂，市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，不是內耗。

林岱樺指出，她仍將以立委身分持續替高雄爭取建設與資源，並把政見會提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性與照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。

林岱樺說，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，她輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心，也再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。

初選參選人許智傑表示，感謝市民朋友這段時間給他的支持和肯定，初選結果出來，恭喜賴瑞隆，面對未來的挑戰將會團結一致，守住高雄，一起為高雄的發展努力。