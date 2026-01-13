快訊

綠營高雄市長初選賴瑞隆出線 林岱樺：「有遺憾但不怨懟」願協助整合

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺（左）初選民調前剪短頭髮造型現身。圖／本報資料照
民進黨高雄市長初選民調結果出爐，最終由立委賴瑞隆出線，拿下參選高雄市長的門票，原本最早宣布投入初選的立委林岱樺，因涉入詐領助理費官司聲勢重挫後，民調由高走低，但她勇敢戰到最後一刻，得知民調結果，林岱樺第一時間向獲提名同志表達祝賀，表示將全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026，讓高雄持續前進。

林岱樺強調，「參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。」將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合。

對於後續整隊工作，林岱樺說，會致電並拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助，並呼籲支持者把心放在一起、把力量放在一起。

林岱樺說，高雄不能輸，民進黨也不能分裂。市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，不是內耗。

在政策推動上，將以立委身分持續替高雄爭取建設與資源，並把政見會提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性與照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、讓長輩更安心、讓家庭更有依靠。

林岱樺最後說，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心。」她也呼籲全黨團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。

