平民之子賴瑞隆勝出 將代表民進黨戰2026高雄市長

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨郭韋綺王昭月／高雄即時報導
民進黨2026年高雄市長初選結果出爐，立委賴瑞隆勝出。(本報資料照片)

民進黨昨晚完成高雄市長初選民調，中央黨部今早公布結果，由立委賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選高雄市長，預計於1月21日中執會後召開記者會公布提名。

歷經近一年的初選廝殺，一度因為兒子涉及霸凌風波的立委賴瑞隆挺過風暴，在民進黨2026高雄市長初選民調中出線。

賴瑞隆曾任民進黨中央評議委員會主任委員，民主進步黨立法院黨團副幹事長、立法院國會助理、高雄市政府海洋局局長、新聞局局長、觀光局主任秘書、建設局專門委員、行政院新聞局簡任祕書、行政院勞工委員會機要專員等職，行政歷練豐富。民調前的最後衝刺階段，他強調自己出身平凡家庭，可以馬上上工，博得民意支持，最終拿下下屆高雄市長競選門票。

賴瑞隆2015因前鎮小港選區有競選空間，臨危受命毅然辭去高雄市政府海洋局局長職務，投入立法委員黨內初選獲得提名，初試啼聲，隔年選舉即以10萬862票打敗國民黨對手木國正，創下選區新高紀錄，2019年爭取連任，因選舉區調整，改投入第八選舉區（前鎮區、小港區、旗津區）立委選舉，以13萬5052票當選，為2008年選舉區變革以來高雄史上最高票、全國第三高票。[

此次投入下屆市長初選，一路穩步向前，但去年底爆發八歲兒子涉的向同班同學霸凌風波，他一度為此落下男兒淚，致初選埋下陰霾。昨經初選民調，以些微差距勝出。其餘三民競爭對手立委邱議瑩、許智傑、林岱樺無緣大位。

據民進黨中央黨部公布的結果，賴瑞隆獲 55.9995的支持，邱議瑩 55.3807，許智傑 51.9022，林岱樺 50.5986。

賴瑞隆 霸凌 高雄市選舉

