賴瑞隆出線！第一時間致電三對手致謝並強調「團結團結團結」

民進黨高雄市長初選4搶1，民調結果出爐，立委賴瑞隆險勝對手邱議瑩，林岱樺墊底。賴瑞隆在臉書表示，他在得知結果後第一時間已致電邱議瑩、許智傑及林岱樺，感謝三位同志在這段時間展現的高度與風度；他向市民提出三大承諾，第一首要任務就是「團結團結團結」，必會團結所有的力量。

賴瑞隆得知初選結果後以「謙卑承擔、團結高雄」發文指出，感謝三位同志在這段時間展現的高度與風度，「初選過程中，我們相互砥礪，以各自的方式為共同熱愛的家園擘劃願景」。

賴瑞隆說，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴，「這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮」。

賴強調，正如他在政見會上所說，四位兄弟姊妹是隊友、同一支高雄隊，真正要一起面對的是新時代來臨之際的產業轉型、人口結構改變，以及城市財源受損等嚴峻挑戰；「謙卑傾聽、凝聚團結，是我不變的承諾。我會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行」。此外，高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

賴瑞隆提及，過去20年他最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。他深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。