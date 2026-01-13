民眾黨中央委員曝內部民調支持江啟臣 楊瓊瓔：尊重、持續爭取支持

對於下屆台中市長選舉的人選，民眾黨中央委員、市議員江和樹今天表示，以民眾黨內部民調顯示，大家支持的是立法院副院長江啟臣，希望能趕快就定位。對此，國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔說，尊重每一位市民選擇，會持續勤走基層，爭取支持。

江和樹今天表示，民眾黨並沒有適合的人選這是事實，必須藍白合作，如果沒有藍白合等於送給民進黨當市長，這不是我們想要的。楊瓊瓔和江啟臣都是很好的人選，但是以民眾黨內部的民調，是比較支持江啟臣的，因為他本身有國際觀，我們也希望台中能夠讓國際能夠看到，希望走向國際的發展。因為台中市是重中之重，我們選出來的市長一定要讓外界能夠批評指教，而且要有點東西。

楊瓊瓔今天上午跨區前往西區向上市場掃街拜票，向市民懇託支持她代表國民黨參選台中市長。儘管向上市場並非她的立委選區，但行程一曝光，仍吸引不少支持者到場力挺，市場氣氛熱絡，沿途不時傳出「凍蒜」、「市長好」的加油聲，展現高人氣。

針對江和樹力挺江啟臣，楊瓊瓔表示，「尊重每一位市民選擇」，她會持續勤走基層，了解民意、解決問題，將政策與理念報告給市民，爭取市民的支持。