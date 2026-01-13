新系勝英系！賴瑞隆甩開兒子霸凌陰影打敗邱議瑩取得門票

民進黨高雄市長初選民調結果揭曉，雖然民調前夕發生家人校園霸凌案，無損立委賴瑞隆領先優勢，最後在4人之中取得領先地位。賴瑞隆強調出身平凡、以「菜市場之子」自居，這次獲得新潮流力挺勝出，年底將代表民進黨對戰國民黨柯志恩。

賴瑞隆今年52歲，東吳大學政治系、台大國發所碩士畢業，曾任陳菊執政時代的高雄市府新聞局長、海洋局長。賴瑞隆強調來自勞工家庭，父親是木工、母親在菜市場賣肉粽。

賴瑞隆在2016年擊敗國民黨立委林國正後進軍國會，現為前鎮小港旗津區立委，本屆以12萬1064 票連任，連續兩屆的得票數都是高雄立委之冠。

去年年中過後，賴瑞隆民調多次領先，穩健個性被黨內形容為「白開水」型選手，不過上月初選最後關頭發生8歲兒子涉入校園霸凌爭議，賴兩度開記者會澄清，並落淚尋求對方家長諒解。賴瑞隆在校園事件後承受很大壓力，身材爆瘦，聲勢也一度受挫。

賴瑞隆昨晚在民調結束後表示，如同政見會說過的「我輸，我會第一個拿起電話恭喜獲勝者。我贏，也會第一個拿起電話拜託隊友們」。無論個人輸贏，團結的心才能守護高雄、守住台灣。

賴瑞隆服務處表示，賴瑞隆預計11時30分發表勝選感言。