陳佩琪能力有共目共睹！外傳參選台北市長？柯文哲三字回應

近日傳出柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，民眾黨主席黃國昌更進一步肯定佩琪醫師的能力，大家有目共睹。柯文哲今天受訪時說「不會啦」，陳佩琪是幫忙大家助選，她不會自己去選。

柯文哲身陷司法調查時，一直都有人關注陳佩琪醫師是否「代夫出征」投入2026選戰，近日更傳出民眾黨前主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪參選台北市長，現任主席黃國昌昨天受訪時說，「陳醫師的能力，大家有目共睹，但是選舉還是要百分之百尊重陳佩琪的意願」。

柯文哲今天上午陪同民眾宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜四結福德廟後，被媒體問到，陳佩琪會不會參選？希望陳佩琪在2026年造勢？對此，柯文哲則笑說，「不會啦，陳佩琪是幫忙大家助選，這個沒問題，她（陳佩琪）不會自己去選」。