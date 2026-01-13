藍營台中市長誰選？ 年輕世代協調前掛10看板表態支持他

台中市長盧秀燕日前已明確表示，希望台中市藍營的市長參選人能在一月底前協調底定，國民黨並訂16日展開協調。已表態要參選下屆北屯區市議員的許育璿今已掛出10面與立法院副院長江啟臣合影的大看板，明確表態支持江啟臣。許育璿說，他希望未來能中央、地方連線，在世代接力下，展現城市治理氣象。

許育璿是國民黨年輕世代，日前並與其他年輕參選人合組市議員選戰的「F4」。他今也提出堅定支持江啟臣的八大理由是：

1. 民調碾壓領先：藍白支持者高度期待，是眾望所歸的最強人選。

2. 國際視野與在地經驗兼具：能帶領台中邁向國際級城市。

3. 國民黨難得的青壯派戰將：穩健問政、外交經驗完整。

4. 氣度與格局無人能比： 回顧7年前初選，江副院長以些微之差落敗，卻展現「願選服輸」的高氣度，轉身全力輔選

5. 避免初選內耗，被綠營見縫插針。

6. 台中輸不得：台中是 2028 重返中央的基礎。

7. 國會戰力需穩定：避免初選讓韓江配被攻擊、影響運作。

8. 展現黨中央決斷力：徵召最強，才能穩住基層信心。

他說，江啟臣 有國際經驗，在立法院協助韓國瑜院長處理國會外交，也曾是國民黨最年輕的黨主席，青壯派的領袖，能夠帶領大家並和國際接軌，壯大台中、讓台中成為全球新亮點。