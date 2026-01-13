影／談初選面露喜色？ 陳其邁：11點就揭曉 大家靜待結果

民進黨高雄市長黨內初選於12日進行民調作業，高雄市長陳其邁今早受訪時心情不錯，引發聯想，他笑說不會啦，平常都這樣，不然是否要把臉蓋起來？他表示，初選結果應該11點就揭曉，大家靜待結果。

陳其邁上午表示，初選結果大約上午11點多就會知道，現在就是靜待結果出爐，「現在猜，愈問大家愈緊張，大家稍微平靜一下，靜待初選的結果。」等結果出來後再來呼籲，現在每位參選人心情七上八下，先讓大家冷靜一下比較好。被問到昨晚是否因此睡不太著？他笑說「還好啦」。

陳其邁表示，民進黨對於初選制度已有非常多經驗，這次四位候選人也展現君子之爭，整體氣氛相當和緩，「先恭喜四位，完成民進黨民主的初選」，相信市民朋友經過初選過程，已更加了解各位候選人的理念與想法。

民進黨這次縣市長初選昨晚由高雄市打頭陣，3間民調公司有效樣本數均達標。爭取提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺也分別在臉書發文，感謝支持者。

邱議瑩感謝每一位守在電話旁、願意接聽民調的市民朋友，對大家的關心與支持，心中只有滿滿感謝，她強調「高雄，會因為民主的過程，更美好，也更強大。」

賴瑞隆則指出，黨內競爭結束後就是團結對外，無論輸贏，都會第一時間致電彼此，團結守護高雄與台灣。

許智傑感謝市民朋友幫忙顧電話，期待13日好消息，強調會持續為高雄努力。林岱樺也感謝市民的信任與打氣，呼籲大家放下緊繃、好好休息，迎接結果，相信高雄值得更好的未來。