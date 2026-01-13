快訊

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

影／談初選面露喜色？ 陳其邁：11點就揭曉 大家靜待結果

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
談初選面露喜色？陳其邁笑回，平常都這樣子。記者王昭月／攝影
談初選面露喜色？陳其邁笑回，平常都這樣子。記者王昭月／攝影

民進黨高雄市長黨內初選於12日進行民調作業，高雄市長陳其邁今早受訪時心情不錯，引發聯想，他笑說不會啦，平常都這樣，不然是否要把臉蓋起來？他表示，初選結果應該11點就揭曉，大家靜待結果。

陳其邁上午表示，初選結果大約上午11點多就會知道，現在就是靜待結果出爐，「現在猜，愈問大家愈緊張，大家稍微平靜一下，靜待初選的結果。」等結果出來後再來呼籲，現在每位參選人心情七上八下，先讓大家冷靜一下比較好。被問到昨晚是否因此睡不太著？他笑說「還好啦」。

陳其邁表示，民進黨對於初選制度已有非常多經驗，這次四位候選人也展現君子之爭，整體氣氛相當和緩，「先恭喜四位，完成民進黨民主的初選」，相信市民朋友經過初選過程，已更加了解各位候選人的理念與想法。

民進黨這次縣市長初選昨晚由高雄市打頭陣，3間民調公司有效樣本數均達標。爭取提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺也分別在臉書發文，感謝支持者。

邱議瑩感謝每一位守在電話旁、願意接聽民調的市民朋友，對大家的關心與支持，心中只有滿滿感謝，她強調「高雄，會因為民主的過程，更美好，也更強大。」

賴瑞隆則指出，黨內競爭結束後就是團結對外，無論輸贏，都會第一時間致電彼此，團結守護高雄與台灣。

許智傑感謝市民朋友幫忙顧電話，期待13日好消息，強調會持續為高雄努力。林岱樺也感謝市民的信任與打氣，呼籲大家放下緊繃、好好休息，迎接結果，相信高雄值得更好的未來。

民進黨 朋友 高雄市選舉 陳其邁

延伸閱讀

高雄市長初選今早10時30分公布結果 4人感謝發文內容曝光

興達煤電歸零承諾 7綠委被點名未簽

邱議瑩也出招！ 請出陳其邁愛貓「陳小米」出馬助選

民進黨縣市長初選民調高雄打頭陣 最快明天中午結果出爐

相關新聞

下屆台中市長人選 民眾黨中央委員曝內部民調支持江啟臣 籲盡快定位

對於下屆台中市長選舉的人選，民眾黨中央委員、市議員江和樹今天表示，以民眾黨內部民調顯示，大家支持的是立法院副院長江啟臣。...

高雄市長初選今早10時30分公布結果 4人感謝發文內容曝光

民進黨高雄市長初選電話民調昨晚順利落幕，4名爭取提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑及林岱樺發文感謝支持者，民調結果預計在今...

影／談初選面露喜色？ 陳其邁：11點就揭曉 大家靜待結果

民進黨高雄市長黨內初選於12日進行民調作業，高雄市長陳其邁今早受訪時心情不錯，引發聯想，他笑說不會啦，平常都這樣，不然是...

南投縣長選戰 綠推「學長」温世政挑戰許淑華

南投縣長選戰藍綠對決態勢明朗，民進黨選對會昨拍板，建議提名新北市牙醫師公會理事長温世政，挑戰現任縣長許淑華。許首度回應對...

民進黨初選高雄打頭陣 1月13日揭曉

民進黨布局二○二六年地方選舉，昨天起至十七日展開嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調。根據民進黨抽籤結果，高雄市成為打頭...

童子瑋、謝國樑藉校車捐贈儀式過招 童拋3建議、謝談全面性照顧體系

2026基隆市長選舉，基隆市長謝國樑面臨議長童子瑋挑戰。童今藉「特教校車」捐贈儀式，提出強化特殊教育支持網絡3項建議。市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。