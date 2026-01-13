快訊

下屆台中市長人選 民眾黨中央委員曝內部民調支持江啟臣 籲盡快定位

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於下屆台中市長選舉的人選，民眾黨中央委員、市議員江和樹今天表示，以民眾黨內部民調顯示，大家支持的是立法院副院長江啟臣。圖／江和樹提供
對於下屆台中市長選舉的人選，民眾黨中央委員、市議員江和樹今天表示，以民眾黨內部民調顯示，大家支持的是立法院副院長江啟臣。圖／江和樹提供

對於下屆台中市長選舉的人選，民眾黨中央委員、市議員江和樹今天表示，以民眾黨內部民調顯示，大家支持的是立法院副院長江啟臣。市長選舉牽涉到台中市未來發展，希望能趕快就定位，並在藍白合的基礎上盡快能跟民眾黨主席黃國昌談一下，看怎麼合作，一定全力相挺。

江和樹說，民眾黨並沒有適合的人選這是事實，必須藍白合作，如果沒有藍白合等於送給民進黨當市長，這不是我們想要的。楊瓊瓔和江啟臣都是很好的人選，但是以民眾黨內部的民調，是比較支持江啟臣的，因為他本身有國際觀，我們也希望台中能夠讓國際能夠看到，希望走向國際的發展。因為台中市是重中之重，我們選出來的市長一定要讓外界能夠批評指教，而且要有點東西。

他說，市長不是在選立委，也不是選一般的議員，而是牽涉到未來的發展。我們期待人選趕快就定位，在藍白合的基礎上跟民眾黨主席黃國昌主席談一下，看怎麼樣合作，一定全力相挺。

藍白合 民眾黨 江啟臣 台中市選舉

