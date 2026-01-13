快訊

高雄市長初選今早10時30分公布結果 4人感謝發文內容曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市長初選競爭激烈，參選人林岱樺（左一）、許智傑（左二）、賴瑞隆（右二）、邱議瑩（右一）較勁。圖／民進黨提供
民進黨高雄市長初選電話民調昨晚順利落幕，4名爭取提名的立委邱議瑩賴瑞隆、許智傑及林岱樺發文感謝支持者，民調結果預計在今天上午10時30分公布，4人皆發文謝謝支持者。

民進黨針對台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選， 1月12日至17日進行初選民調，民調時間採抽籤決定，第一天就抽中高雄，昨晚6點至10點半進行，由3家民調公司，各完成1200份有效樣本來決定結果。

各陣營都有派人參與電訪過程，對於結果已經有心理準備。昨晚民調一結束，邱議瑩第一時間發文感謝她的所有支持者，許智傑、賴瑞隆也跟著發文，林岱樺最後發文。

邱議瑩10時發文指出，她有信心高雄會更好，謝謝大家一路以來的陪伴與支持。高雄，會因為民主的過程，更美好、更強大！

10時10分許智傑發文說，「十分感謝所有幫智傑在家顧電話的市民好朋友們，今晚我們就好好休息，期待明天的好消息。明天，就是高雄新的一個篇章，智傑會為高雄繼續努力！」

10時14分賴瑞隆說，如同政見會說過的「我輸，我會第一個拿起電話恭喜獲勝者。我贏，也會第一個拿起電話拜託隊友們」。無論個人輸贏，團結的心才能守護高雄、守住台灣。

林岱樺在10時55分發文指出，謝謝你們願意待在家裡、接起那通電話；也謝謝許多朋友第一時間回報「有接到電話」的消息。每一份信任、每一句打氣，她都牢牢記在心裡。「忙碌了一整天，我們先把緊繃放下，回家好好休息、好好睡一覺，靜候佳音、迎接勝利！」

民調初選順利落幕，立委邱議瑩最早發文感謝支持者。圖／取自邱議瑩臉書
民調初選順利落幕，立委林岱樺感謝支持者。圖／取自林岱樺臉書
民調初選順利落幕，立委賴瑞隆發文感謝支持者。圖／取自賴瑞隆臉書
立委許智傑感謝每個在家守電話的支持者。圖／取自許智傑臉書
