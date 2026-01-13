民進黨初選高雄打頭陣 1月13日揭曉

民進黨布局二○二六年地方選舉，昨天起至十七日展開嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調。根據民進黨抽籤結果，高雄市成為打頭陣的初選縣市，四位參選人昨天奮力站路口、車掃催票，準備一決勝負；若民調順利完成樣本數，今天中午前就會揭曉初選結果。

民進黨初選競爭激烈，嘉義縣長初選者包括在地立委蔡易餘、縣議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，則有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

初選民調經抽籤，高雄率先登場，昨晚六時到十時卅分由三間民調公司同步進行室內電話訪問，須各完成一千二百份有效樣本，最快今天中午分曉。今天也會再抽籤決定下個民調縣市。

高雄市長初選民調昨天登場，四位參選人展開「生死鬥」，各陣營全面動員支持者「顧電話」，狂發拜票簡訊提醒，全都為晚間這關鍵的四個半小時民調時段拚戰，爭取參選高雄市長的門票。

進入民調關鍵一役，林岱樺昨頂著平頭現身，表達參選決心，她效法「灌籃高手」動漫主角櫻木花道，自喻「歸零再上場」，強調少口水、多防守，用每一回合證明自己。邱議瑩車隊下午前往三民區及鳳山區掃街；許智傑鎖定鼓山區；賴瑞隆則在博愛二路與明誠二路口站路口，爭取市民認同。