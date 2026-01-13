聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨初選高雄打頭陣 1月13日揭曉

聯合報／ 記者黃婉婷徐白櫻郭韋綺／連線報導

民進黨布局二○二六年地方選舉，昨天起至十七日展開嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調。根據民進黨抽籤結果，高雄市成為打頭陣的初選縣市，四位參選人昨天奮力站路口、車掃催票，準備一決勝負；若民調順利完成樣本數，今天中午前就會揭曉初選結果。

民進黨初選競爭激烈，嘉義縣長初選者包括在地立委蔡易餘、縣議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，則有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

初選民調經抽籤，高雄率先登場，昨晚六時到十時卅分由三間民調公司同步進行室內電話訪問，須各完成一千二百份有效樣本，最快今天中午分曉。今天也會再抽籤決定下個民調縣市。

高雄市長初選民調昨天登場，四位參選人展開「生死鬥」，各陣營全面動員支持者「顧電話」，狂發拜票簡訊提醒，全都為晚間這關鍵的四個半小時民調時段拚戰，爭取參選高雄市長的門票。

進入民調關鍵一役，林岱樺昨頂著平頭現身，表達參選決心，她效法「灌籃高手」動漫主角櫻木花道，自喻「歸零再上場」，強調少口水、多防守，用每一回合證明自己。邱議瑩車隊下午前往三民區及鳳山區掃街；許智傑鎖定鼓山區；賴瑞隆則在博愛二路與明誠二路口站路口，爭取市民認同。

延伸閱讀

【重磅快評】高雄掀開潘朵拉之盒 西瓜、蓮霧只是前菜

邱議瑩也出招！ 請出陳其邁愛貓「陳小米」出馬助選

手機響不停、狂撒簡訊固票 綠營高雄市長初選今晚登場

民進黨縣市長初選民調高雄打頭陣 最快明天中午結果出爐

相關新聞

【重磅快評】高雄掀開潘朵拉之盒 西瓜、蓮霧只是前菜

國民黨高雄市長參選人柯志恩曾調侃，外界常說民進黨在高雄「派出西瓜都能贏」，但如今時空背景早已不同，「現在派西瓜不會贏我了...

南投縣長選戰 綠推「學長」温世政挑戰許淑華

南投縣長選戰藍綠對決態勢明朗，民進黨選對會昨拍板，建議提名新北市牙醫師公會理事長温世政，挑戰現任縣長許淑華。許首度回應對...

民進黨初選高雄打頭陣 1月13日揭曉

民進黨布局二○二六年地方選舉，昨天起至十七日展開嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調。根據民進黨抽籤結果，高雄市成為打頭...

童子瑋、謝國樑藉校車捐贈儀式過招 童拋3建議、謝談全面性照顧體系

2026基隆市長選舉，基隆市長謝國樑面臨議長童子瑋挑戰。童今藉「特教校車」捐贈儀式，提出強化特殊教育支持網絡3項建議。市...

宣示拚勝選！綠營宜蘭縣長提名人林國漳 偕公職提名人拍拜年廣告

民進黨宜蘭縣長提名人林國漳，今天與黨部主委邱嘉進及黨籍鄉鎮市長、縣議員提名人，在縣政中心協力擎天廣場拍攝拜年廣告，宣示今...

民進黨選對會拍板 南投徵召政治素人温世政戰許淑華

民進黨如火如荼布局11月地方選舉，民進黨選委會今天決議，將建請中執會提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，挑戰現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。