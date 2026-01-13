聽新聞
南投縣長選戰 綠推「學長」温世政挑戰許淑華

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
民進黨拍板，將提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。圖／民進黨南投縣黨部提供
民進黨拍板，將提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長。圖／民進黨南投縣黨部提供

南投縣長選戰藍綠對決態勢明朗，民進黨選對會昨拍板，建議提名新北市牙醫師公會理事長温世政，挑戰現任縣長許淑華。許首度回應對手人選，「這一張牌打得滿好」，期待一場清新選戰，也盼對手「最後別被帶壞」。綠營回應，呼籲國民黨共同打一場乾淨選舉。

許淑華表示，民進黨此次推出的人選讓她「滿驚豔的」，雖然不認識温世政，但從學經歷得知，温畢業於炎峰國小、草屯國中，都是她的學長，背景優秀，「可以說是學霸之姿」，目前也經營具規模的牙醫事業體，與過往民進黨在南投推出的候選人「確實不太一樣」。

她也提到，近期已聽聞「温醫師」開始走訪地方宮廟，提出對南投的想法與理念，讓她相當期待。尤其南投長期面臨醫療資源相對不足的結構性問題，若由具醫療專業背景的人提出完整政策，她「很期待也希望能聽到」具體作法，盼能「來場君子之爭」。

許淑華坦言，她認為這張牌打得好，是因為注意到温世政對縣府施政「有肯定，也有一些看法」，符合民眾對理性選戰的期待。她也歡迎北漂或外地學子返鄉投入公共事務。至於被形容為「學長妹之戰」，她笑說，推算温世政「應該大我兩三屆」，沒有印象，「或許能回學校翻舊資料，應該會滿溫馨的」。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴回應，感謝許淑華對温世政的肯定。她指出，温是土生土長的南投子弟，自小在草屯求學成績名列前茅，在醫學領域同樣表現優異，具備帶領南投發展的能力，黨內將全力輔選，也呼籲國民黨共同打一場乾淨選舉。

温世政曾受訪表示，他北漂工作25年，在民進黨主席賴清德遊說三顧茅廬後決定返鄉參選。温的父母是深藍的省府退休公務員，在了解他參選是想超越黨派做對家鄉有益的事，才從擔心轉而支持。温世政上周由民進黨秘書長徐國勇陪同，回鄉走訪基層及拜會地方。

國民黨南投縣長許淑華爭取連任，許提到對手，坦言「綠營這張牌打得滿好的」。記者賴香珊／攝影
國民黨南投縣長許淑華爭取連任，許提到對手，坦言「綠營這張牌打得滿好的」。記者賴香珊／攝影

南投縣 許淑華 温世政 牙醫 國民黨 民進黨 南投

南投縣長選戰 綠推「學長」温世政挑戰許淑華

南投縣長選戰藍綠對決態勢明朗，民進黨選對會昨拍板，建議提名新北市牙醫師公會理事長温世政，挑戰現任縣長許淑華。許首度回應對...

