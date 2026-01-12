童子瑋、謝國樑藉校車捐贈儀式過招 童拋3建議、謝談全面性照顧體系

2026基隆市長選舉，基隆市長謝國樑面臨議長童子瑋挑戰。童今藉「特教校車」捐贈儀式，提出強化特殊教育支持網絡3項建議。市府則是提出施政內容，展現謝深耕特教的承諾與行動力。

基隆市明德國中特教班交通車未達使用年限，但車況不理想。童子瑋與陽明海運董事長蔡豐明媒合企業捐贈新車給學校，讓特教學生搭車往返住家和學校更安全舒適。明德國中今辦受贈儀式，並對出席的童、蔡與代表市府出席的教育處副處長楊永芬表達謝意。

特教學生人數逐年增加，童子瑋藉由捐贈儀式提出3項建議：

第一，建立普教與特教分工合作制度，除持續補充專業師資外，並強化導師與特教教師協作模式及在職培訓，全面提升教師特教專業能力。

第二，推動「教學進班支援系統」，由巡迴教師及專業團隊進入教室協助教學，同時建構教師支持與心理關懷機制，減輕第一線教師教學與情緒負擔。

第三，擴大臨時照護與家庭喘息服務，整合教育、社政及衛政資源，協助主要照顧者獲得必要支持，讓特教家庭能以更穩定的力量陪伴孩子成長。

教育處指出，市府推動的特殊教育政策，是從「師資專業、教學支持、學生照顧、家庭支持到跨專業合作」的全面性照顧體系。

在師資與專業支持方面，市府持續擴增特教教師員額並強化培訓制度，3年前全市合格特教教師比率為80%，目前已達95%，並逐步擴充教師公假進修與系統性培訓資源，全面提升融合教育品質。

在教學與學生支持體系方面，教育處逐步建構「教學支持進班、專業團隊到位、教師支持同行」的完整網絡，讓第一線教師在融合教育現場獲得實質後盾，協助孩子穩定學習、安心成長。

在家庭支持與照顧服務方面，特教課後照顧體系服務時間，由原本下午4點延長至晚上6點，並推動「1人即成班」彈性開班機制，確保任何有需要的孩子與家庭都能即時獲得支持。市府並整合相關單位資源，建構完整的跨專業支持網絡。

教育處說，近年陸續舉辦適應體育運動會、特教美術展、特教學生才藝競賽等活動，鼓勵孩子勇敢展現自我、拓展人際互動，培養自信與成就感，讓特殊教育不只是照顧，更是陪伴孩子發光的過程。

教育處表示，市府3年來透過制度改革與預算投資，累積治理成果，未來也將持續依學生實際需求，滾動檢討政策與資源配置，打造更完整、更穩定、更具溫度的特殊教育支持體系，確保每一位基隆的孩子都能在安心、友善的環境中成長與學習。