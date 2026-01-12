宣示拚勝選！綠營宜蘭縣長提名人林國漳 偕公職提名人拍拜年廣告

民進黨宜蘭縣長提名人林國漳，今天與黨部主委邱嘉進及黨籍鄉鎮市長、縣議員提名人，在縣政中心協力擎天廣場拍攝拜年廣告，宣示今年選戰「團結向前、全力拚勝選」的共同目標。

林國漳表示，新的一年，宜蘭正站在關鍵的轉捩點，面對產業升級、交通建設、社會照顧與世代傳承等重要課題，更需要團結、穩健、願意為地方打拚的執政團隊。這次與所有公職提名人一同入鏡，不只是拜年祝福，更是向鄉親承諾，民進黨會以整體戰力迎接挑戰，為宜蘭打造更好的未來。

林國漳說，「吃飯讀冊免錢」政策將會延續，對於部分學校餐點保溫與運送設備不足，進而影響學生用餐意願及增加廚餘問題，未來將升級相關設備，確保學生能吃到熱騰騰、安心的營養午餐，並結合食農教育，優先選用在地、有機與可溯源食材，不僅讓學生吃得健康，也能認識宜蘭的土地與農業。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，民進黨會持續傾聽民意，並提出具體願景，爭取縣政與地方治理的全面勝利，讓宜蘭穩健向前、持續進步，唯有團結一致且貼近民意，才能回應地方期待，讓政策真正落實到基層。