快訊

雷虎科技發重訊喊告網紅Cheap 駁斥影片內容「追究到底」

宣示拚勝選！綠營宜蘭縣長提名人林國漳 偕公職提名人拍拜年廣告

中央社／ 宜蘭12日電
民進黨宜蘭縣長提名人林國漳（前左5）12日與黨籍鄉鎮市長、縣議員提名人，齊聚縣政中心協力擎天廣場拍攝拜年廣告，除向鄉親祝賀新年外，並宣示選戰「團結向前、全力拚勝選」的共同目標。圖／民進黨宜蘭縣黨部提供（中央社）
民進黨宜蘭縣長提名人林國漳（前左5）12日與黨籍鄉鎮市長、縣議員提名人，齊聚縣政中心協力擎天廣場拍攝拜年廣告，除向鄉親祝賀新年外，並宣示選戰「團結向前、全力拚勝選」的共同目標。圖／民進黨宜蘭縣黨部提供（中央社）

民進黨宜蘭縣長提名人林國漳，今天與黨部主委邱嘉進及黨籍鄉鎮市長、縣議員提名人，在縣政中心協力擎天廣場拍攝拜年廣告，宣示今年選戰「團結向前、全力拚勝選」的共同目標。

林國漳表示，新的一年，宜蘭正站在關鍵的轉捩點，面對產業升級、交通建設、社會照顧與世代傳承等重要課題，更需要團結、穩健、願意為地方打拚的執政團隊。這次與所有公職提名人一同入鏡，不只是拜年祝福，更是向鄉親承諾，民進黨會以整體戰力迎接挑戰，為宜蘭打造更好的未來。

林國漳說，「吃飯讀冊免錢」政策將會延續，對於部分學校餐點保溫與運送設備不足，進而影響學生用餐意願及增加廚餘問題，未來將升級相關設備，確保學生能吃到熱騰騰、安心的營養午餐，並結合食農教育，優先選用在地、有機與可溯源食材，不僅讓學生吃得健康，也能認識宜蘭的土地與農業。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，民進黨會持續傾聽民意，並提出具體願景，爭取縣政與地方治理的全面勝利，讓宜蘭穩健向前、持續進步，唯有團結一致且貼近民意，才能回應地方期待，讓政策真正落實到基層。

宜蘭 民進黨 林國漳 拜年

延伸閱讀

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

TPASS掀起宜蘭縣長之戰 吳宗憲三問林國漳：為何只幫民進黨說話

鐵飯碗變「生鏽碗」？他嘆基本薪資吃掉公職優勢：根本穩定窮

賴清德來宜蘭強力「做球」給林國漳 藍白：交情這麼好不如做這件事

相關新聞

【重磅快評】高雄掀開潘朵拉之盒 西瓜、蓮霧只是前菜

國民黨高雄市長參選人柯志恩曾調侃，外界常說民進黨在高雄「派出西瓜都能贏」，但如今時空背景早已不同，「現在派西瓜不會贏我了...

宣示拚勝選！綠營宜蘭縣長提名人林國漳 偕公職提名人拍拜年廣告

民進黨宜蘭縣長提名人林國漳，今天與黨部主委邱嘉進及黨籍鄉鎮市長、縣議員提名人，在縣政中心協力擎天廣場拍攝拜年廣告，宣示今...

民進黨選對會拍板 南投徵召政治素人温世政戰許淑華

民進黨如火如荼布局11月地方選舉，民進黨選委會今天決議，將建請中執會提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，挑戰現...

影／藍基層憂鄭習會害選情 南投縣長許淑華9字喊話鄭麗文主席

今年適逢九合一選舉，卻傳出停辦九年的國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂恐被抹紅不利選情。南投縣長許...

邱議瑩也出招！ 請出陳其邁愛貓「陳小米」出馬助選

民進黨高雄市長初選今晚登場，立委林岱樺昨天突然剪極短髮現身引起外界關注，對手邱議瑩也力拚出線，這兩天頻打「其邁牌」，繼昨...

手機響不停、狂撒簡訊固票 綠營高雄市長初選今晚登場

民進黨2026年地方首長初選民調開跑，高雄市今晚率先登場，由林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4選將決戰，今天一早，不少市民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。