【重磅快評】高雄掀開潘朵拉之盒 西瓜、蓮霧只是前菜

聯合報／ 主筆室
民進黨2026年地方首長初選民調開跑，高雄市今晚率先登場，由林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4人決戰。圖／本報資料照
國民黨高雄市長參選人柯志恩曾調侃，外界常說民進黨在高雄「派出西瓜都能贏」，但如今時空背景早已不同，「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」。民進黨高雄市長初選預計明天揭曉，不論西瓜或蓮霧皆已今非昔比，藍綠港都之役將進入正規軍大戰，如果初選是「刀刀見骨」，大選必是「刀刀斷骨」，柯志恩必須先練好「金鐘罩鐵布衫」。

民進黨高雄市長初選4搶1，「喊話式民調」層出不窮。立委邱議瑩賴瑞隆林岱樺許智傑都曾標榜民調優勢，但初選廝殺激烈，4人幾乎都是「負傷上陣」，邱議瑩美濃大峽谷爭議、賴瑞隆兒子霸凌事件、林岱樺助理費官司、許智傑出怪招開唱。隨著民調高低，受傷程度不一，尤其邱議瑩、林岱樺捉對廝殺，增添初選後的整合難度；許智傑還自稱，他是4人當中爭議最小的，讓對手挑不出缺點攻擊。

高雄初選存在三大變數，首先可能出現官司效應。就在民調今晚執行之前，士林地方法院今天下午一審宣判，民進黨台北市議員陳怡君詐領助理費、收賄案有期徒刑7年10月、褫奪公權5年；民進黨廉政會也火速宣布停權處分，失去黨籍參選資格。陳怡君判決仍是熱門新聞，是否外溢衝擊高雄選民的觀感，同樣有官司在身的林岱樺必定「如人飲水」，那句「只要制度公平正當，就沒有脫黨的選項」仍是關注焦點。

其次，這場初選雖號稱「全民調」，但仍是採取傳統市話民調，周一晚上會在家裡接電話民調的民眾，多半是長者、外籍看護或高度動員下的死忠支持者；換言之，組織票堅強的參選人將占優勢，行政系統或派系組織具有一定影響力。傳統市話民調問不到空氣票，要仰賴黨中央委託的3家民調公司「加權」處理，技術性問題也會受到檢驗。

最後，邱議瑩、賴瑞隆等人在初選後期都動員大咖和天王相挺，但從中央到地方，既有行政資源、亦有執政包袱，不論是賴清德總統或高雄市長陳其邁，對參選人可能是資產、也是包袱；初選結果不僅考驗天王代理人，某種程度也是對天王的信任投票。

民進黨初選戰火四射，但綠營選民「快速止血、迅速歸隊」的能力，向來優於其他政黨。2018年民進黨曾被「韓流」滅頂，2026年不會再給藍營複製奇蹟的機會，藍營支持者也不必期待出現「女版韓國瑜」，柯志恩必須打出自己的江山。

明天過後，民進黨高雄市長人選正式揭曉，打開「潘朵拉之盒」，盒底究竟藏著西瓜、蓮霧，還是被精心包裝過的新品種，初選過關的人高興一天就好，刀刀斷骨的大選才是最後生死關。

民進黨 邱議瑩 林岱樺 賴瑞隆 許智傑 民調

