快訊

一堆人不知道！LINE「1救命功能」預設關閉 官方證實：3步驟簡單開啟

撐不住了！ 2192戶解約 台中西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

影／藍基層憂鄭習會害選情 南投縣長許淑華9字喊話鄭麗文主席

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂影響地方選情，許淑華今表示，她想鄭主席自己會有分寸。記者賴香珊／攝影
國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂影響地方選情，許淑華今表示，她想鄭主席自己會有分寸。記者賴香珊／攝影

今年適逢九合一選舉，卻傳出停辦九年的國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂恐被抹紅不利選情。南投縣長許淑華表示，只要不涉及政治及敏感議題，民進黨政府應持正面態度看待，她想「鄭主席自己會有分寸」。

許淑華表示，現在的民進黨政府執政，對交流應該是要持正面的態度，只要內容不涉及政治或太多敏感議題，就跟地方政府與對岸在各種交流上，像先前縣府舉辦「兩湖論壇」一直以來也都是保持這樣的一個互動模式。

她相信黨與黨之間的互動跟對岸交流，鄭主席自己會有更好的一個拿捏，能為南投、全國去開啟更多的合作空間，畢竟人民很關注這幾年，台灣觀光受到很大影響，業績也下滑嚴重，不是說就一定要仰賴大陸市場，但需要靠中央政府解決。

許淑華說，現在這種兵凶戰危的氛圍底下，希望可以看到，不管從美國、各個國家的現在這種不安定的狀況，難免會有很多的國人會開始產生憂心。如果這趟出訪對岸能有安定民心的作用，她希望民進黨也是能正面看待。

她也強調，如何不去涉及一些國家的重要議題，這個她想「鄭主席自己會有分寸」。

國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂影響地方選情，許淑華今表示，她想鄭主席自己會有分寸。記者賴香珊／攝影
國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂影響地方選情，許淑華今表示，她想鄭主席自己會有分寸。記者賴香珊／攝影

許淑華 對岸

延伸閱讀

影／南投縣長選舉將對戰學長 許淑華首曝內心想法：綠營打了張好牌

聯合報黑白集／鄭麗文的勳章

南投縣長之爭…温世政出身「深藍」 許淑華更自曝與温「有關係」

遭指擋軍費換國共論壇鄭習會 鄭麗文嗆國安會扯後腿：兩岸交流這麼難？

相關新聞

影／南投縣長選舉將對戰學長 許淑華首曝內心想法：綠營打了張好牌

南投縣長之爭，國民黨許淑華爭取連任，民進黨將提名新北市牙醫師公會理事長温世政。許淑華今打破沉默，她坦言「這一張牌打得蠻好...

民進黨選對會拍板 南投徵召政治素人温世政戰許淑華

民進黨如火如荼布局11月地方選舉，民進黨選委會今天決議，將建請中執會提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，挑戰現...

民進黨高雄市長初選今晚電話民調 4立委全力掃街衝刺

民進黨高雄、台南及嘉義縣市長黨內初選今天起進行民調，依據黨中央抽籤結果，高雄第一天登場，今晚6時至10時30分，將針對許...

影／黃暐瀚預估江啟臣出線機率比較高 江啟臣回應了

媒體人黃暐瀚日前說，立法院副院長江啟臣當過國民黨主席，未來出線選台中市長機會高；江啟臣今天在東勢受訪謝謝大家，他說會繼續...

影／藍基層憂鄭習會害選情 南投縣長許淑華9字喊話鄭麗文主席

今年適逢九合一選舉，卻傳出停辦九年的國共論壇可能在月底登場，甚至可能有「鄭習會」，藍營基層憂恐被抹紅不利選情。南投縣長許...

邱議瑩也出招！ 請出陳其邁愛貓「陳小米」出馬助選

民進黨高雄市長初選今晚登場，立委林岱樺昨天突然剪極短髮現身引起外界關注，對手邱議瑩也力拚出線，這兩天頻打「其邁牌」，繼昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。