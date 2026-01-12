聽新聞
邱議瑩也出招！ 請出陳其邁愛貓「陳小米」出馬助選
民進黨高雄市長初選今晚登場，立委林岱樺昨天突然剪極短髮現身引起外界關注，對手邱議瑩也力拚出線，這兩天頻打「其邁牌」，繼昨晚揭露她在陳其邁市長落選的互動過程之外，今天更在「主人授權使用」下使用陳其邁的愛貓「陳小米」當圖卡主角，呼籲選民在家顧電話、堅定支持她。
立委邱議瑩昨晚在臉書分享2018年陳其邁參選市長落敗時兩人的互動情境，她指出，2018 年那場落選，對陳其邁而言，是人生最艱難的時刻之一，「那段時間，幾乎沒有人找他，我常常打電話給他，問他在哪裡、在做什麼，只是想讓他知道，有人還記得他、相信他，一時的落選不算什麼」。
邱議瑩說，誰都沒想過，後來陳其邁會走進行政院，協助台灣穩定最艱困的疫情階段，接著再回到高雄，被市民重新擁抱、重新疼惜，當選市長。短短六年，他帶領高雄脫胎換骨。也許人生的劇本真的早已寫好。正因為不能偷看，我們才必須更加謙卑、更加努力，戰戰兢兢，把每一天走穩。
在確定今晚進行電話民調後，邱議瑩請出可愛的陳小米發出宣傳圖卡。她強調，今晚在家顧電話，唯一支持邱議瑩，才能接棒陳其邁，高雄贏！
