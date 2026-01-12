快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

聽新聞
0:00 / 0:00

邱議瑩也出招！ 請出陳其邁愛貓「陳小米」出馬助選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩的宣傳圖卡使用陳小米當主角，強調「主人授權使用」。圖／取自邱議瑩臉書
立委邱議瑩的宣傳圖卡使用陳小米當主角，強調「主人授權使用」。圖／取自邱議瑩臉書

民進黨高雄市長初選今晚登場，立委林岱樺昨天突然剪極短髮現身引起外界關注，對手邱議瑩也力拚出線，這兩天頻打「其邁牌」，繼昨晚揭露她在陳其邁市長落選的互動過程之外，今天更在「主人授權使用」下使用陳其邁的愛貓「陳小米」當圖卡主角，呼籲選民在家顧電話、堅定支持她。

立委邱議瑩昨晚在臉書分享2018年陳其邁參選市長落敗時兩人的互動情境，她指出，2018 年那場落選，對陳其邁而言，是人生最艱難的時刻之一，「那段時間，幾乎沒有人找他，我常常打電話給他，問他在哪裡、在做什麼，只是想讓他知道，有人還記得他、相信他，一時的落選不算什麼」。

邱議瑩說，誰都沒想過，後來陳其邁會走進行政院，協助台灣穩定最艱困的疫情階段，接著再回到高雄，被市民重新擁抱、重新疼惜，當選市長。短短六年，他帶領高雄脫胎換骨。也許人生的劇本真的早已寫好。正因為不能偷看，我們才必須更加謙卑、更加努力，戰戰兢兢，把每一天走穩。

在確定今晚進行電話民調後，邱議瑩請出可愛的陳小米發出宣傳圖卡。她強調，今晚在家顧電話，唯一支持邱議瑩，才能接棒陳其邁，高雄贏！

立委邱議瑩的宣傳圖卡使用陳小米當主角，強調「主人授權使用」。圖／取自邱議瑩臉書
立委邱議瑩的宣傳圖卡使用陳小米當主角，強調「主人授權使用」。圖／取自邱議瑩臉書

陳其邁 邱議瑩 人生

延伸閱讀

民進黨縣市長初選民調高雄打頭陣 最快明天中午結果出爐

民進黨高雄市長初選民調前夕 4參選人勤掃街拜票

邱議瑩獲全台6位首長級戰將拍影片力挺 喊跨縣市大團結

綠高雄初選吵「接棒」 柯志恩批：民主政治沒有所謂接班人

相關新聞

影／南投縣長選舉將對戰學長 許淑華首曝內心想法：綠營打了張好牌

南投縣長之爭，國民黨許淑華爭取連任，民進黨將提名新北市牙醫師公會理事長温世政。許淑華今打破沉默，她坦言「這一張牌打得蠻好...

民進黨高雄市長初選今晚電話民調 4立委全力掃街衝刺

民進黨高雄、台南及嘉義縣市長黨內初選今天起進行民調，依據黨中央抽籤結果，高雄第一天登場，今晚6時至10時30分，將針對許...

影／黃暐瀚預估江啟臣出線機率比較高 江啟臣回應了

媒體人黃暐瀚日前說，立法院副院長江啟臣當過國民黨主席，未來出線選台中市長機會高；江啟臣今天在東勢受訪謝謝大家，他說會繼續...

邱議瑩也出招！ 請出陳其邁愛貓「陳小米」出馬助選

民進黨高雄市長初選今晚登場，立委林岱樺昨天突然剪極短髮現身引起外界關注，對手邱議瑩也力拚出線，這兩天頻打「其邁牌」，繼昨...

手機響不停、狂撒簡訊固票 綠營高雄市長初選今晚登場

民進黨2026年地方首長初選民調開跑，高雄市今晚率先登場，由林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4選將決戰，今天一早，不少市民...

民進黨初選電話民調登場 林俊憲：不論哪天民調都全力以赴

民進黨2026年初選民調啟動，黨中央抽籤結果今晚由高雄開始，而競選相當激烈的台南，立委林俊憲、陳亭妃仍積極掃街拜票，其中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。