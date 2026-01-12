手機響不停、狂撒簡訊固票 綠營高雄市長初選今晚登場

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨2026年地方首長初選民調開跑，高雄市今晚率先登場，由林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4人決戰。圖／本報資料照
民進黨2026年地方首長初選民調開跑，高雄市今晚率先登場，由林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4選將決戰，今天一早，不少市民手機簡訊響不停，各陣營狂撒提醒訊息，籲支持者今晚留在家中接聽電話民調，派系議員也全面動員幫忙發簡訊固票，預計最快明天中午，初選結果可望見分曉。

民進黨此次初選民調1月12日至17日，涵蓋嘉義縣、台南市與高雄市，今天經抽籤由高雄市打頭陣，角逐高雄市長提名的4名立委，包括賴瑞隆、邱議瑩、許智傑與林岱樺，今晚將迎來關鍵一役。

據了解，高雄市民調今晚6時至10時30分進行，由民進黨中央邀集十多家長期合作的民調公司，經抽籤決定其中3家同步進行，全程採室內電話訪問，每家公司須完成1200份有效樣本。

為避免爭議，民調進行期間，各參選陣營均派員進駐現場監看，民調結束後，還須驗票程序，逐一重聽訪談錄音，確認未有違規或誘導情形，並依年齡、性別及行政區進行加權計算，最後結果將先行彌封，待適當時機對外公布。

由於民調時段與方式早已曝光，支持者多已配合在家等電話，表態率會非常高，預計最快明天中午就可得知誰在初選中脫穎而出，取得高雄市長提名門票。

