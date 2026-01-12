影／南投縣長選舉將對戰學長 許淑華首曝內心想法：綠營打了張好牌

南投縣長之爭，國民黨許淑華爭取連任，民進黨將提名新北市牙醫師公會理事長温世政。許淑華今打破沉默，她坦言「這一張牌打得蠻好的」，提出跟以往不一樣的人選，希望能聽到他更多選舉政見，君子之爭，也盼對手最後別被政治汙染。

許淑華表示，其實民進黨這次提出的縣長人選，讓她蠻驚豔的，她雖然不認識對手，因為從他的各項簡歷發現他是從炎峰國小、草屯國中畢業，都是她的學長，而且學經歷非常優秀，可以說是學霸之姿，現在更擁有一個很大的牙醫事業體

此外，這兩天已經有聽到温醫師已開始拜訪地方宮廟，或提出一些他對南投的想法跟理念，這令她很期待也希望能聽到像他這樣在長期以來在醫療上有專業的醫師，對於南投縣目前這種醫療比較貧瘠的縣市該如何處置，更期待一場君子之爭。

她坦言，「她覺得（民進黨）這一張牌打得蠻好的」，主要是她看到温醫師特別提到他關注到現今南投在目前縣府主政下，有肯定也有一些看法，這就是人民所期待的，因為每次選到後面，藍綠間攻防常落入口水戰，讓縣民聽不到彼此的政見

若這次選舉，雙方能定調是以南投縣未來整體發展，彼此提出看法，讓縣民選擇，她個人非常樂見，尤其他本身醫療專業，對南投長期在醫療上依靠非常態性的單向支援或巡迴醫療，因此她期待聽到對手想法，互相切磋，好的部分她也願學習。

而她很歡迎北漂或外地學子能回到家鄉，尤其在地方上，不論是在哪個基層或領域裡，大家都希望能夠為南投縣做出更好的貢獻，她也希望把自己在主政南投縣這3年多來的努力，不論交通、社福等面向也能讓他參考，彼此交流。

她強調，她覺得這次提出來的人選跟以往不一樣，打一個清新的選戰，對於民進黨來講，在南投我覺得是一個好事，這也是她所樂見的。希望這場選戰能聽到他更多選舉政見，來場君子之爭，也盼對手最後別被政治汙染。