快訊

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

不降息就抓去關？鮑爾陷「裝修門」風暴 台網友驚：既視感好重

民進黨縣市長初選民調高雄打頭陣 最快明天中午結果出爐

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨高雄市長初選競爭激烈，參選人林岱樺（左一）、許智傑（左二）、賴瑞隆（右二）、邱議瑩（右一）較勁。圖／民進黨提供
民進黨高雄市長初選競爭激烈，參選人林岱樺（左一）、許智傑（左二）、賴瑞隆（右二）、邱議瑩（右一）較勁。圖／民進黨提供

民進黨今起至17日展開嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調。民進黨中央黨部稍早宣布，高雄市今晚打頭陣，在地立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺將一決勝負，若民調順利完成樣本數，明天中午以前民調結果就會出爐。

今年民進黨初選競爭格外激烈，嘉義縣長初選者包括在地立委蔡易餘、縣議員黃榮利；台南市長初選者，包括在地立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，則有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

對於高雄今晚就要進行初選民調，邱議瑩直呼「終於」，請支持者接到電話時務必說出「唯一支持邱議瑩」；賴瑞隆也呼籲支持者在家顧電話，且他擁有10年市府、立委經驗，「今天當選，明天馬上可以上工」；林岱樺則呼籲支持者保持冷靜、守住士氣，用民調電話，讓高雄的選擇被聽見。

許智傑秀出昨天朋友傳給他的籤詩，稱「派系出渾身解數， 無人可掌握全部，真誠實力無爭議， 冥冥之中有定數」，他也自稱是選情緊繃時，最能帶領高雄贏得勝利的候選人，「今晚大家都是小金剛，當他最強後盾！」

根據民調辦法，黨中央今天上午抽籤，決定今天是哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。

民調 邱議瑩

延伸閱讀

林岱樺突然剪超短髮引熱議 她要效法櫻木花道歸零再上場

綠營高雄市長初選最後衝刺 許智傑合體邱志偉掃街拜票

綠民調初選前夕 高市議長陪賴瑞隆車掃、多位議員臉書串聯力挺

民進黨高雄市長初選民調前夕 4參選人勤掃街拜票

相關新聞

影／南投縣長選舉將對戰學長 許淑華首曝內心想法：綠營打了張好牌

南投縣長之爭，國民黨許淑華爭取連任，民進黨將提名新北市牙醫師公會理事長温世政。許淑華今打破沉默，她坦言「這一張牌打得蠻好...

民進黨高雄市長初選今晚電話民調 4立委全力掃街衝刺

民進黨高雄、台南及嘉義縣市長黨內初選今天起進行民調，依據黨中央抽籤結果，高雄第一天登場，今晚6時至10時30分，將針對許...

2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

2026選戰布局，民進黨誰戰台北市長蔣萬安？傳出黨主席賴清德原屬意吳思瑤，但苦勸仍未果，近期轉希望行政院長卓榮泰親征台北...

影／黃暐瀚預估江啟臣出線機率比較高 江啟臣回應了

媒體人黃暐瀚日前說，立法院副院長江啟臣當過國民黨主席，未來出線選台中市長機會高；江啟臣今天在東勢受訪謝謝大家，他說會繼續...

民進黨初選電話民調登場 林俊憲：不論哪天民調都全力以赴

民進黨2026年初選民調啟動，黨中央抽籤結果今晚由高雄開始，而競選相當激烈的台南，立委林俊憲、陳亭妃仍積極掃街拜票，其中...

民進黨縣市長初選民調高雄打頭陣 最快明天中午結果出爐

民進黨今起至17日展開嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調。民進黨中央黨部稍早宣布，高雄市今晚打頭陣，在地立委邱議瑩、賴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。