民進黨縣市長初選民調高雄打頭陣 最快明天中午結果出爐

民進黨今起至17日展開嘉義縣長、台南市長、高雄市長初選民調。民進黨中央黨部稍早宣布，高雄市今晚打頭陣，在地立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺將一決勝負，若民調順利完成樣本數，明天中午以前民調結果就會出爐。

今年民進黨初選競爭格外激烈，嘉義縣長初選者包括在地立委蔡易餘、縣議員黃榮利；台南市長初選者，包括在地立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，則有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

對於高雄今晚就要進行初選民調，邱議瑩直呼「終於」，請支持者接到電話時務必說出「唯一支持邱議瑩」；賴瑞隆也呼籲支持者在家顧電話，且他擁有10年市府、立委經驗，「今天當選，明天馬上可以上工」；林岱樺則呼籲支持者保持冷靜、守住士氣，用民調電話，讓高雄的選擇被聽見。

許智傑秀出昨天朋友傳給他的籤詩，稱「派系出渾身解數， 無人可掌握全部，真誠實力無爭議， 冥冥之中有定數」，他也自稱是選情緊繃時，最能帶領高雄贏得勝利的候選人，「今晚大家都是小金剛，當他最強後盾！」

根據民調辦法，黨中央今天上午抽籤，決定今天是哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。