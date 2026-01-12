民進黨高雄市長初選今晚電話民調 4立委全力掃街衝刺

民進黨高雄、台南及嘉義縣市長黨內初選今天起進行民調，依據黨中央抽籤結果，高雄第一天登場，今晚6時至10時30分，將針對許智傑、賴瑞隆、林岱樺及邱議瑩等4人進行電話民調，結果預計明天中午可出爐。

民進黨台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長舉辦提名初選，去年11月10日至14日領表登記，今年1月12日至17日進行初選民調。民調日期採抽籤決定，時間為每天晚上6時至10時30分，由3家民調公司進行，各完成1200份有效樣本，民進黨黨中央1月21日正式公告提名名單。

針對今天晚上民調，4位參選人努力做最後衝刺，邱議瑩下午前往三民區及鳳山區車隊遊行，許智傑鎖定鼓山區車隊掃街，賴瑞隆今早則在博愛二路與明誠二路口站路口，努力爭取市民認同。