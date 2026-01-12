民進黨縣市長初選民調 高雄市4選將今晚決戰

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調今天至17日進行。民進黨今天公布抽籤結果是，高雄市今晚打頭陣，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺決戰，若民調順利完成樣本數，明天中午以前民調結果就會出爐。

民進黨參與民進黨嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；參加台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；參與高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

高雄、台南市長及嘉義縣長初選電話民調，於12日至17日進行。民進黨今天宣布，12日開始執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，今日抽出的選區為高雄市。

根據民調辦法，黨中央今天上午抽籤，決定今天是哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。