民進黨縣市長初選民調 高雄市4選將今晚決戰

中央社／ 台北12日電

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調今天至17日進行。民進黨今天公布抽籤結果是，高雄市今晚打頭陣，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺決戰，若民調順利完成樣本數，明天中午以前民調結果就會出爐。

民進黨參與民進黨嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；參加台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；參與高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

高雄、台南市長及嘉義縣長初選電話民調，於12日至17日進行。民進黨今天宣布，12日開始執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，今日抽出的選區為高雄市。

根據民調辦法，黨中央今天上午抽籤，決定今天是哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。

民調

相關新聞

2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

2026選戰布局，民進黨誰戰台北市長蔣萬安？傳出黨主席賴清德原屬意吳思瑤，但苦勸仍未果，近期轉希望行政院長卓榮泰親征台北...

影／黃暐瀚預估江啟臣出線機率比較高 江啟臣回應了

媒體人黃暐瀚日前說，立法院副院長江啟臣當過國民黨主席，未來出線選台中市長機會高；江啟臣今天在東勢受訪謝謝大家，他說會繼續...

林岱樺突然剪超短髮引熱議 她要效法櫻木花道歸零再上場

立委林岱樺剪超短髮表達參選高雄市長決心，成為選民討論話題，原來剪髮概念是源自日本著名漫畫「灌籃高手」的主角櫻木花道。她指...

觀察站／初選大廝殺 選後能團結？

民進黨自詡，黨內初選就算刀刀見骨、選完就會大團結，然而，執政大本營的高雄、台南、嘉義縣此次激烈廝殺，「非賴系」立委林岱樺...

綠吵接棒、搶破頭…柯志恩：民主沒有接班人 謝龍介：不知基層已起風

民進黨高雄市長、台南市長及嘉義縣長初選今民調開跑，不過民調前黃金周已上演黨內互打，高雄為跑步「接棒」吵翻天，台南也因現任...

綠南高嘉縣初選今起民調 紛打大咖牌

民進黨下屆南二都市長及嘉義縣長今起展開初選民調作業，參選人昨天衝刺聲量到最後一刻，不少參選人打出「大咖牌」找現任縣市長幫...

