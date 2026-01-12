2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
翠山里長陳之貴送蔣萬安自家種的波蘿蜜，直言蔣萬安市長做得不錯，特別來給市長嚐嚐自家種的水果。記者邱德祥／攝影
翠山里長陳之貴送蔣萬安自家種的波蘿蜜，直言蔣萬安市長做得不錯，特別來給市長嚐嚐自家種的水果。記者邱德祥／攝影

2026選戰布局，民進黨誰戰台北市長蔣萬安？傳出黨主席賴清德原屬意吳思瑤，但苦勸仍未果，近期轉希望行政院長卓榮泰親征台北市長。北市長蔣萬安今被問及此事，蔣表示，「我們就是專注在市政上面。」

蔣萬安今天出席士林區里長座談，蔣萬安光是與士林區里長握手問好，就花相當多時間，里長們相當熱情，還有翠山里長陳之貴送蔣萬安自家種的波蘿蜜，直言蔣萬安市長做得不錯，特別來給市長嚐嚐自家種的水果。

對於民進黨2026誰戰蔣萬安？除已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農外，呼聲高的民進黨立委王世堅多次表態不選，近日綠營內部傳出，賴清德原先屬意吳思瑤出戰，不過多次苦勸仍未果，近期轉意希望行政院長卓榮泰親征台北市長，盼北市長選戰牽動北台灣選情。

蔣萬安今天也被問及，怎麼看賴總統要卓榮泰選新北？蔣萬安僅回答，「我們就是專注在市政上面，謝謝。」

