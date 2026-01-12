快訊

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

台北101專櫃被爆「歧視越南移工」 賈永婕親上火線回應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／黃暐瀚預估江啟臣出線機率比較高 江啟臣回應了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天與台灣省會計師公會、台中市會計師公會、中華民國會計師公會全國聯合會、台灣新世代關懷協會，在東勢區辦「寒冬送暖愛心」。記者游振昇／翻攝
立法院副院長江啟臣今天與台灣省會計師公會、台中市會計師公會、中華民國會計師公會全國聯合會、台灣新世代關懷協會，在東勢區辦「寒冬送暖愛心」。記者游振昇／翻攝

媒體人黃暐瀚日前說，立法院副院長江啟臣當過國民黨主席，未來出線選台中市長機會高；江啟臣今天在東勢受訪謝謝大家，他說會繼續努力，台中是幸福城市，還要更幸福，今年是馬年要馬上幸福，持續幸福讓台中城市愈來愈好，持續進步和發展，他提出旗艦城市發展，這是所有市民的期待和驕傲和光榮，一起為台中努力和打拚。

黃暐瀚10日在節目上表示，台中市長盧秀燕稱內部民調顯示，江啟臣、楊瓊瓔都贏何欣純，未透露更多細節；黃暐瀚說，江啟臣擔任過國民黨主席，江8年前與盧秀燕的民調差不到1%，所以看起來，江最後出線的機率應該比較高。

立法院副院長江啟臣與台灣省會計師公會、台中市會計師公會、中華民國會計師公會全國聯合會、台灣新世代關懷協會，連續多年推動「寒冬送暖愛心」行動，今年愛心持續，今天早上在東勢東聖宮，捐贈1000包、2500公斤白米，透過里辦公室、社福團體與學校系統，送達豐原、山城地區弱勢家庭與孩子手中。

江啟臣 會計師

延伸閱讀

韓流再起！韓國瑜鎮瀾宮發春聯 鐵粉凌晨4點卡位搶「馬上幸福」

影／韓國瑜江啟臣將到鎮瀾宮送春聯 預告影片最後2秒爆笑

想選台中市長 江啟臣和楊瓊瓔立法院都有爭取動作

傳國民黨16日協調誰出戰台中市長？ 江啟臣、楊瓊瓔同框這樣說

相關新聞

2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

2026選戰布局，民進黨誰戰台北市長蔣萬安？傳出黨主席賴清德原屬意吳思瑤，但苦勸仍未果，近期轉希望行政院長卓榮泰親征台北...

影／黃暐瀚預估江啟臣出線機率比較高 江啟臣回應了

媒體人黃暐瀚日前說，立法院副院長江啟臣當過國民黨主席，未來出線選台中市長機會高；江啟臣今天在東勢受訪謝謝大家，他說會繼續...

林岱樺突然剪超短髮引熱議 她要效法櫻木花道歸零再上場

立委林岱樺剪超短髮表達參選高雄市長決心，成為選民討論話題，原來剪髮概念是源自日本著名漫畫「灌籃高手」的主角櫻木花道。她指...

觀察站／初選大廝殺 選後能團結？

民進黨自詡，黨內初選就算刀刀見骨、選完就會大團結，然而，執政大本營的高雄、台南、嘉義縣此次激烈廝殺，「非賴系」立委林岱樺...

綠吵接棒、搶破頭…柯志恩：民主沒有接班人 謝龍介：不知基層已起風

民進黨高雄市長、台南市長及嘉義縣長初選今民調開跑，不過民調前黃金周已上演黨內互打，高雄為跑步「接棒」吵翻天，台南也因現任...

綠南高嘉縣初選今起民調 紛打大咖牌

民進黨下屆南二都市長及嘉義縣長今起展開初選民調作業，參選人昨天衝刺聲量到最後一刻，不少參選人打出「大咖牌」找現任縣市長幫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。