影／黃暐瀚預估江啟臣出線機率比較高 江啟臣回應了

媒體人黃暐瀚日前說，立法院副院長江啟臣當過國民黨主席，未來出線選台中市長機會高；江啟臣今天在東勢受訪謝謝大家，他說會繼續努力，台中是幸福城市，還要更幸福，今年是馬年要馬上幸福，持續幸福讓台中城市愈來愈好，持續進步和發展，他提出旗艦城市發展，這是所有市民的期待和驕傲和光榮，一起為台中努力和打拚。

黃暐瀚10日在節目上表示，台中市長盧秀燕稱內部民調顯示，江啟臣、楊瓊瓔都贏何欣純，未透露更多細節；黃暐瀚說，江啟臣擔任過國民黨主席，江8年前與盧秀燕的民調差不到1%，所以看起來，江最後出線的機率應該比較高。

立法院副院長江啟臣與台灣省會計師公會、台中市會計師公會、中華民國會計師公會全國聯合會、台灣新世代關懷協會，連續多年推動「寒冬送暖愛心」行動，今年愛心持續，今天早上在東勢東聖宮，捐贈1000包、2500公斤白米，透過里辦公室、社福團體與學校系統，送達豐原、山城地區弱勢家庭與孩子手中。