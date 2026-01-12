快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

林岱樺突然剪超短髮引熱議 她要效法櫻木花道歸零再上場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺昨日以極短髮造型現身，概念源自於日本動漫灌籃高手。圖／立委服務處提供
立委林岱樺昨日以極短髮造型現身，概念源自於日本動漫灌籃高手。圖／立委服務處提供

立委林岱樺剪超短髮表達參選高雄市長決心，成為選民討論話題，原來剪髮概念是源自日本著名漫畫「灌籃高手」的主角櫻木花道。她指出，櫻木花道剃短髮作比喻，代表「歸零再上場」，盼能少一點口水、多一點防守，用每一個回合證明自己。

民進黨高雄市長初選今天起進行電話民調，參選人林岱樺昨日在鳳山龍成宮以極短髮造型出現，新造型引發選民討論。

林岱樺辦公室今天揭密，剪髮概念是源自於日本知名動漫「灌籃高手」。根據漫畫劇情，櫻木花道在湘北對戰海南的關鍵一役中傳錯球，錯失贏球機會，櫻木花道自責下理光頭謝罪，更發憤努力練球，後面開始變成紅平頭造型。

林岱樺指出，灌籃高手中的櫻木花道剃短髮是一種「歸零再上場」，盼能少一點口水、多一點防守，少一點分心、多一點訓練，用每一個回合證明自己。

林岱樺說，自己也會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好；一路走來的大量影射、抹黃與操作，已非針對個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。

林岱樺強調，對於外界流傳的相關爭議，她已在社群媒體完整說明，不會被帶風向牽著走，會用事實與程序面對質疑，也希望大家能夠把焦點放在市政願景與基層服務的政策，這才是對高雄人最有利的事情。

立委林岱樺昨日以極短髮造型現身，概念是源自於日本動漫灌籃高手。圖／立委服務處提供
立委林岱樺昨日以極短髮造型現身，概念是源自於日本動漫灌籃高手。圖／立委服務處提供

林岱樺 灌籃高手

延伸閱讀

民進黨高雄市長初選民調前夕 4參選人勤掃街拜票

影／林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

高雄市長初選前最後衝刺 林岱樺強調「愛高雄、不會退黨」

綠高雄市長初選激戰 林岱樺：有人要我退場 但我打不倒

相關新聞

2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

2026選戰布局，民進黨誰戰台北市長蔣萬安？傳出黨主席賴清德原屬意吳思瑤，但苦勸仍未果，近期轉希望行政院長卓榮泰親征台北...

影／黃暐瀚預估江啟臣出線機率比較高 江啟臣回應了

媒體人黃暐瀚日前說，立法院副院長江啟臣當過國民黨主席，未來出線選台中市長機會高；江啟臣今天在東勢受訪謝謝大家，他說會繼續...

民進黨高雄市長初選今晚電話民調 4立委全力掃街衝刺

民進黨高雄、台南及嘉義縣市長黨內初選今天起進行民調，依據黨中央抽籤結果，高雄第一天登場，今晚6時至10時30分，將針對許...

林岱樺突然剪超短髮引熱議 她要效法櫻木花道歸零再上場

立委林岱樺剪超短髮表達參選高雄市長決心，成為選民討論話題，原來剪髮概念是源自日本著名漫畫「灌籃高手」的主角櫻木花道。她指...

觀察站／初選大廝殺 選後能團結？

民進黨自詡，黨內初選就算刀刀見骨、選完就會大團結，然而，執政大本營的高雄、台南、嘉義縣此次激烈廝殺，「非賴系」立委林岱樺...

綠吵接棒、搶破頭…柯志恩：民主沒有接班人 謝龍介：不知基層已起風

民進黨高雄市長、台南市長及嘉義縣長初選今民調開跑，不過民調前黃金周已上演黨內互打，高雄為跑步「接棒」吵翻天，台南也因現任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。