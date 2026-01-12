林岱樺突然剪超短髮引熱議 她要效法櫻木花道歸零再上場

立委林岱樺剪超短髮表達參選高雄市長決心，成為選民討論話題，原來剪髮概念是源自日本著名漫畫「灌籃高手」的主角櫻木花道。她指出，櫻木花道剃短髮作比喻，代表「歸零再上場」，盼能少一點口水、多一點防守，用每一個回合證明自己。

民進黨高雄市長初選今天起進行電話民調，參選人林岱樺昨日在鳳山龍成宮以極短髮造型出現，新造型引發選民討論。

林岱樺辦公室今天揭密，剪髮概念是源自於日本知名動漫「灌籃高手」。根據漫畫劇情，櫻木花道在湘北對戰海南的關鍵一役中傳錯球，錯失贏球機會，櫻木花道自責下理光頭謝罪，更發憤努力練球，後面開始變成紅平頭造型。

林岱樺指出，灌籃高手中的櫻木花道剃短髮是一種「歸零再上場」，盼能少一點口水、多一點防守，少一點分心、多一點訓練，用每一個回合證明自己。

林岱樺說，自己也會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好；一路走來的大量影射、抹黃與操作，已非針對個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。