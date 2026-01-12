林岱樺突然剪超短髮引熱議 她要效法櫻木花道歸零再上場
立委林岱樺剪超短髮表達參選高雄市長決心，成為選民討論話題，原來剪髮概念是源自日本著名漫畫「灌籃高手」的主角櫻木花道。她指出，櫻木花道剃短髮作比喻，代表「歸零再上場」，盼能少一點口水、多一點防守，用每一個回合證明自己。
民進黨高雄市長初選今天起進行電話民調，參選人林岱樺昨日在鳳山龍成宮以極短髮造型出現，新造型引發選民討論。
林岱樺辦公室今天揭密，剪髮概念是源自於日本知名動漫「灌籃高手」。根據漫畫劇情，櫻木花道在湘北對戰海南的關鍵一役中傳錯球，錯失贏球機會，櫻木花道自責下理光頭謝罪，更發憤努力練球，後面開始變成紅平頭造型。
林岱樺指出，灌籃高手中的櫻木花道剃短髮是一種「歸零再上場」，盼能少一點口水、多一點防守，少一點分心、多一點訓練，用每一個回合證明自己。
林岱樺說，自己也會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好；一路走來的大量影射、抹黃與操作，已非針對個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。
林岱樺強調，對於外界流傳的相關爭議，她已在社群媒體完整說明，不會被帶風向牽著走，會用事實與程序面對質疑，也希望大家能夠把焦點放在市政願景與基層服務的政策，這才是對高雄人最有利的事情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言