綠吵接棒、搶破頭…柯志恩：民主沒有接班人 謝龍介：不知基層已起風

民進黨高雄市長、台南市長及嘉義縣長初選今民調開跑，不過民調前黃金周已上演黨內互打，高雄為跑步「接棒」吵翻天，台南也因現任市長表態引爭議。國民黨高雄市長參選人柯志恩批評，民主政治沒有所謂「接班人」，別讓派系利益凌駕一切；國民黨台南市長參選人謝龍介也說，民進黨初選打破頭，卻不知基層已起風。

對於民進黨高雄市長初選，四名參選人邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑競爭激烈，柯志恩批評，不管「攀關係」或「子弟兵」，都不能帶給市民對於高雄未來轉型和更好的願景；高雄人對民進黨有感情可以理解，但民進黨長期執政已經「質變」，呼籲市民不要再讓派系利益凌駕一切，她會努力讓高雄人甚至所有國人知道理性選擇，「這柯」就是不一樣。

謝龍介表示，民進黨認為台南只要提名就等於當選，但他們其實不了解基層的心聲，民進黨執政卅三年，引發眾多市民不滿，所以民進黨不管誰出線都會很辛苦，基層已「起風了」，太多市民都希望「改變」，對他有鼓勵，就是對民進黨參選人的壓力。

至於下屆嘉義市長選舉，民進黨已提名立委王美惠參選，民眾黨促加速藍白合。