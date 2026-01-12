觀察站／初選大廝殺 選後能團結？

民進黨自詡，黨內初選就算刀刀見骨、選完就會大團結，然而，執政大本營的高雄、台南、嘉義縣此次激烈廝殺，「非賴系」立委林岱樺還未鬆口會支持勝出者，立委陳亭妃更堅定自己民調一路贏，初選結果若只順了賴清德主席的意，黨內團結破口將愈來愈大。

南二都和嘉義縣都是綠營票倉，國民黨基本盤通常難比拚，其中，台南、高雄將各由經營許久的立委謝龍介、柯志恩上陣，嘉義縣擬朝藍白合方向，減少分裂機會。

綠營高雄初選四搶一，近期各種「放話式」民調，四人支持度互有領先，但並無明顯大幅度甩開對手、也沒強勢輾壓柯志恩，初選結束後能否接受結果、歸隊，無異是綠營能否延續執政關鍵。

林岱樺因遭辦詐領助理費案，又捲入曖昧簡訊風波，聲勢受影響，相較邱議瑩、賴瑞隆、許智傑各有黨內派系支持，林更顯孤獨；先前政見發表會上被問是否會脫黨？其他三人均表態「全力支持勝出者」，唯獨林岱樺會後受訪才說「制度公平，就沒有脫黨參選選項」，所謂制度公平的前提，已為初選結果埋下一顆未爆彈。

賴清德本命區台南「憲妃之亂」，更已演變成「賴系」與「非賴系」對決。陳亭妃憑藉長年深耕基層、累積跨越黨派支持者，而賴清德多次南下時毫無掩飾稱讚林俊憲，林陣營也猛攻陳涉入南市議長選舉跑票案等舊事。

林俊憲在初選政見發表會上說「一定會尊重初選結果、若輸了就支持對手」；但陳亭妃曾提及自己民調大幅領先，若還出現變數，「民進黨就須處理這個問題」，政見會上也再次強調「自己目前在所有民調都是贏的」，已透露不容易接受落敗的態度。

這次民進黨三縣市初選廝殺激烈，正好檢驗選完能否大團結；一旦勝出者無法有效整合敗者陣營，淪為「表面的團結」，不只是藍白陣營翻轉契機，「反賴」具體成形，還恐將一路影響至二○二八。