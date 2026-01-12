聽新聞
綠南高嘉縣初選今起民調 紛打大咖牌

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰萬于甄謝進盛黃于凡黃婉婷林銘翰／連線報導
民進黨立委陳亭妃（右）力拚台南市長初選出線，立委王世堅（左）昨天站台，掀起歡呼。記者萬于甄／攝影
民進黨下屆南二都市長及嘉義縣長今起展開初選民調作業，參選人昨天衝刺聲量到最後一刻，不少參選人打出「大咖牌」找現任縣市長幫推薦；也有人出奇招，例如高雄立委林岱樺突剪短髮並聲明不會退黨，立委王世堅力挺台南立委陳亭妃，再喊自己金句「我信賴，但是不信邪」，引外界聯想。

至於綠營台北市長人選，傳出賴清德總統有意派行政院長卓榮泰出征，王世堅昨受訪說，自己沒考慮要參選，所有黨內潛在的優秀候選人中，卓榮泰無論是在學經歷或政壇資歷，都可說是最齊備的人選，是非常合適且恰當的選擇，而黨內應盡速與有意願的戰將溝通，盡早推出最強戰力，而非在戰敗後才怪罪「兵器不好」。

三個初選區中，台南林俊憲與陳亭妃廝殺見骨，林俊憲昨晚在永康區辦造勢，南市長黃偉哲、屏縣長周春米等站台，他說這次台南初選是民進黨能否穩住南台灣、延續賴清德治理路線的關鍵一戰；他受訪也喊話「彼此（指他和陳亭妃）都要承諾接受初選的結果」。

陳亭妃完成台南卅七區鐵馬行，昨到永華市政中心前辦造勢，也是初選以來唯一一場大型造勢活動，壓軸請來王世堅站台，王說「我信賴，但是不信邪」，不忍心看著陳亭妃一個人孤苦伶仃。

高雄四搶一激戰，立委邱議瑩發布最新競選影片，集結高市長陳其邁、南市長黃偉哲、嘉縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復等人聯合推薦，展現跨縣市支持；立委賴瑞隆由高市議長康裕成等人陪同車掃，並有黨內以新潮流菊系為主的市議員透過臉書發文力挺；立委許智傑由立委邱志偉等人陪同掃街，持續爭取北高雄支持度。

林岱樺昨下午於鳳山龍成宮展開車掃，她的頭髮突然從齊肩長度剪短，展現奮力一戰的決心；她也聲明澄清，詐領助理費案自己從沒拿過一毛錢入口袋，另近期傳出的手機曖昧簡訊是假訊息，案件卷宗從未出現外界所稱的對話截圖，至於「脫黨參選」這個敏感議題，不管結果如何，「自己真愛高雄，也不會退出民進黨」。

嘉縣初選，立委蔡易餘和縣議員黃榮利比拚，蔡易餘由縣長翁章梁、議長張明達等人陪同，選前周末完成十八鄉鎮市車掃拜票；黃榮利走訪十八鄉鎮市廟宇祈福。

民進黨立委林俊憲（右）昨晚辦黨內台南市長初選前最後造勢，屏東縣長周春米（左）到場站台。記者謝進盛／攝影
陳亭妃 民進黨 王世堅 林俊憲 黃偉哲

