新竹縣長藍營初選內戰 徐欣瑩誓師造勢

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
徐欣瑩（右二）爭取國民黨提名參選新竹縣長，前立委林為洲（左三）站台。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩（右二）爭取國民黨提名參選新竹縣長，前立委林為洲（左三）站台。記者郭政芬／攝影

下屆新竹縣長選舉國民黨雙雄爭取提名，繼副縣長陳見賢前天在竹東辦造勢後，立委徐欣瑩昨在湖口舉行首場誓師大會，多名立委站台，徐強調竹縣要推出能勝選、促成藍白合作，並具備承受司法攻防能力的最強人選；陳見賢團隊回擊「誰能勝選，選了才知道」。

徐欣瑩在湖口舉辦的大型造勢，在地議員與多名村里長、產業代表相挺，支持者也揮舞國旗炒熱氣氛。國民黨團書記長羅智強率王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞等多名立委站台，羅智強推崇徐是科技新竹最需要的理工縣長，前立委林為洲指民進黨應會推竹北市長鄭朝方參選，國民黨要派最強的人。

徐欣瑩致詞時向到場者鞠躬，感謝他們承受壓力出面支持。針對近期遭到宗教信仰攻擊，她強調自己學習打坐禪定快30年，「禪定是心靈的科學，不是迷信的口水」，她將用「科學的腦」來處理複雜縣政，用「定力的心」來對抗利益誘惑，並主張未來攜手桃竹苗地方首長，打造AI智慧聚落。

下屆新竹縣長選戰，外界多次點名鄭朝方可能參戰，鄭昨未正面回應，但強調對民眾而言，改變有感，才是真實的。藍營部分陳見賢、徐欣瑩持續動作，縣黨部指出，目前還在協調中。

