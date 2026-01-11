快訊

出席「冠軍之路」欣賞會 童子瑋：當選市長不會讓基隆成棒球沙漠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長提名人議長童子瑋說，他如果當選市長，絕不會讓基隆成棒球沙漠，會打造棒球的友善環境。記者游明煌／攝影
基隆市體育會棒球委員會主任委員劉韋巡今包下基隆秀泰影城播放「冠軍之路」紀錄片，邀120位棒球隊小球員欣賞，期盼學習英勇的台灣隊永不放棄精神，拿下世界第一。民進黨基隆市長提名人議長童子瑋說，他如果當選市長，絕不會讓基隆成棒球沙漠，會打造棒球的友善環境。

台灣隊去年在世界12強棒球賽勇奪冠軍，以12強奪冠為主題的紀錄片「冠軍之路」，橫跨台、日、美共訪談近70名受訪者，1月上映。

劉韋巡今天下午包下基隆秀泰影城9樓播放「冠軍之路」紀錄片，邀基隆市120位打棒球的小球員看電影，希望讓學生學習台灣小將永不放棄，終究贏得冠軍的毅力與決心，市議員施偉政也到場支持。

童子瑋致詞說，他和棒球委員會主委劉韋巡、總幹事霜逸祥都是「棒球痴」，如果有機會當選基隆市長，他一定不會讓基隆成為棒球沙漠，不會讓喜愛棒球的小孩像現在如此辛苦，他定會努力營造打棒球的友善環境。

劉韋巡表示，愛打棒球小朋友都應該效法台灣隊（TEAM TAIWAN），當別人看不起時不必灰心，更要做給人家看，這就是台灣隊能拿到世界冠軍的原因。

基隆市教育處督學王傑賢表示，「冠軍之路」紀錄影片呈現的，就是棒球運動承受的挫折困難與挑戰，只要堅持到最後，勝利就在眼前，深刻描述台灣隊如何從不被看好，到全力團結以赴奪冠的艱辛過程。

基隆市體育會棒球委員會今包下基隆秀泰影城播放「冠軍之路」紀錄片，邀120位棒球隊小球員欣賞。記者游明煌／攝影
基隆市體育會棒球委員會今包下基隆秀泰影城播放「冠軍之路」紀錄片，邀120位棒球隊小球員欣賞。記者游明煌／攝影
劉韋巡表示，愛打棒球小朋友都應該效法台灣隊的精神。記者游明煌／攝影
劉韋巡表示，愛打棒球小朋友都應該效法台灣隊的精神。記者游明煌／攝影

