影／初選拚到最後一刻！林俊憲晚間台南永康造勢衝氣勢

民進黨台南市長初選最後倒數，立委林俊憲今晚在永康舉辦最後一場造勢活動，會場湧熱鬧滾滾，與會助講者更提醒拜託鄉親，12至14日晚間民調抽籤期間，更要在家「顧電話」，大聲回答唯一支持林俊憲！

對於陳亭妃下午受訪時談及人民的支持數度紅了眼眶，林俊憲晚間上台前受訪時回應，應該是要用盡所有的力量快快樂樂開朗、快樂打完這場初選，彼此都要承諾接受初選的結果，這是民進黨黨員應盡的責任，這才是乾乾淨淨的選舉，才是君子之爭。

這場初選最後一場造勢活動晚間在永康區中山北路某牛排館旁空地到場，傍晚陸續湧入大批支持者，數千名群眾擠滿會場，除台南市長黃偉哲再度站台，3位南市立委郭國文、林宜瑾、賴惠員，民進黨籍台南市正、副議長邱莉莉、林志展等25名市議員出席，屏東縣長周春米、民進黨彰化縣長初選出線的立委陳素月、立委王義川也到場演說炒熱氣氛，行政院前院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山、立委蔡其昌也透過影片一致推薦林俊憲。

林俊憲壓軸最後上台也推出政治牛肉；對於最近國中小學免費營養午餐話題，林表示他是投入縣市長選舉首位提出國中小學學生營養午餐免費的政見，並把學生營養從「二果一乳」升級為「二果二乳」，讓孩子吃得健康、家長更安心。他特別感謝黃偉哲市長支持這項政策，也直言這項政策被對手抄走，政見提出的方向是對的、人民有感的。

林俊憲強調，這次台南初選不僅關乎到2026選舉，更是民進黨能否穩住南台灣、延續賴清德治理路線的關鍵一戰；唯有 2026守住台南，2028 台灣才能守得住。他呼籲所有支持民主價值的鄉親，在最後一刻做出最關鍵的選擇，把力量集中在林俊憲身上，就是守護台南、守護台灣。