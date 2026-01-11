快訊

鬍鬚張明起漲價！小碗魯肉飯71元 基本工資連年調餐飲業扛不住

從台灣回去會帶什麼？旅日台人行李箱塞滿「這一物」 一票網友秒認親

PLG／和勇士爆衝突 領航猿總教練怒斥對方蓄意攻擊

影／初選拚到最後一刻！林俊憲晚間台南永康造勢衝氣勢

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
民進黨台南市長初選最後倒數，立委林俊憲今晚在永康舉辦最後一場造勢活動，更拜託鄉親本月12至14日晚間民調抽籤期間，更要在家「顧電話」，大聲回答唯一支持林俊憲！ 記者謝進盛／攝影
民進黨台南市長初選最後倒數，立委林俊憲今晚在永康舉辦最後一場造勢活動，更拜託鄉親本月12至14日晚間民調抽籤期間，更要在家「顧電話」，大聲回答唯一支持林俊憲！ 記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長初選最後倒數，立委林俊憲今晚在永康舉辦最後一場造勢活動，會場湧熱鬧滾滾，與會助講者更提醒拜託鄉親，12至14日晚間民調抽籤期間，更要在家「顧電話」，大聲回答唯一支持林俊憲！

對於陳亭妃下午受訪時談及人民的支持數度紅了眼眶，林俊憲晚間上台前受訪時回應，應該是要用盡所有的力量快快樂樂開朗、快樂打完這場初選，彼此都要承諾接受初選的結果，這是民進黨黨員應盡的責任，這才是乾乾淨淨的選舉，才是君子之爭。

這場初選最後一場造勢活動晚間在永康區中山北路某牛排館旁空地到場，傍晚陸續湧入大批支持者，數千名群眾擠滿會場，除台南市長黃偉哲再度站台，3位南市立委郭國文、林宜瑾、賴惠員，民進黨籍台南市正、副議長邱莉莉、林志展等25名市議員出席，屏東縣長周春米、民進黨彰化縣長初選出線的立委陳素月、立委王義川也到場演說炒熱氣氛，行政院前院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山、立委蔡其昌也透過影片一致推薦林俊憲。

林俊憲壓軸最後上台也推出政治牛肉；對於最近國中小學免費營養午餐話題，林表示他是投入縣市長選舉首位提出國中小學學生營養午餐免費的政見，並把學生營養從「二果一乳」升級為「二果二乳」，讓孩子吃得健康、家長更安心。他特別感謝黃偉哲市長支持這項政策，也直言這項政策被對手抄走，政見提出的方向是對的、人民有感的。

林俊憲強調，這次台南初選不僅關乎到2026選舉，更是民進黨能否穩住南台灣、延續賴清德治理路線的關鍵一戰；唯有 2026守住台南，2028 台灣才能守得住。他呼籲所有支持民主價值的鄉親，在最後一刻做出最關鍵的選擇，把力量集中在林俊憲身上，就是守護台南、守護台灣。

他指出，民進黨不是只顧個人利益的政黨，背棄團隊、背骨叛黨的人，經不起選民的檢驗；在關鍵時刻，唯有集中力量，民調電話唯一支持林俊憲，才能讓賴清德總統放心，守住台南、守住民進黨、守住台灣未來。

立委王義川出席助講。記者謝進盛／攝影
立委王義川出席助講。記者謝進盛／攝影
金曲歌王謝銘祐（第一排右一）與林俊憲帶領支持者一起高唱競選歌「憲予你」。記者謝進盛／攝影
金曲歌王謝銘祐（第一排右一）與林俊憲帶領支持者一起高唱競選歌「憲予你」。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）高舉立委林俊憲的手，拜託唯一支持林俊憲。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）高舉立委林俊憲的手，拜託唯一支持林俊憲。記者謝進盛／攝影
會場湧入大批熱情支持者搖旗吶喊支持林俊憲。記者謝進盛／攝影
會場湧入大批熱情支持者搖旗吶喊支持林俊憲。記者謝進盛／攝影
屏東縣長周春米（左）到場為林俊憲助選。記者謝進盛／攝影
屏東縣長周春米（左）到場為林俊憲助選。記者謝進盛／攝影

林俊憲 民進黨 民調 台南

延伸閱讀

【重磅快評】邪不勝正 王世堅挺陳亭妃暗諷誰？

民進黨台南市長初選民調前夕 林俊憲、陳亭妃各回大本營最後衝刺

民進黨台南市長初選決戰 陳亭妃林俊憲回防從政起點

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

相關新聞

影／林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

民進黨高雄市長提名競爭激烈，今天下午立委林岱樺從鳳山龍成宮展開車掃行程，她的頭髮突然從齊肩長度剪短變三分頭，引起支持者關...

「我信賴、不信邪」 王世堅南下挺陳亭妃：不忍她一人孤苦伶仃

把握民進黨台南市長黨內初選民調最後黃金周末，立委陳亭妃今下午完成鐵馬行37區，並回到在台南市政府永華市政中心前舉辦大型造...

出席「冠軍之路」欣賞會 童子瑋：當選市長不會讓基隆成棒球沙漠

基隆市體育會棒球委員會主任委員劉韋巡今包下基隆秀泰影城播放「冠軍之路」紀錄片，邀120位棒球隊小球員欣賞，期盼學習英勇的...

影／初選拚到最後一刻！林俊憲晚間台南永康造勢衝氣勢

民進黨台南市長初選最後倒數，立委林俊憲今晚在永康舉辦最後一場造勢活動，會場湧熱鬧滾滾，與會助講者更提醒拜託鄉親，12至1...

【重磅快評】邪不勝正 王世堅挺陳亭妃暗諷誰？

民進黨明天啟動台南市、高雄市、嘉義縣等三縣市長初選民調作業，重中之重當屬台南大戰，黨內都心知肚明，賴清德總統支持嫡系立委林俊憲，但民進黨立委王世堅今天特地逆風南下力挺立委陳亭妃，王世堅再爆金句...

柯文哲嘉義地藏庵參拜 熱情民眾合影簽名展現凝聚力

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今日下午陪同黨內提名徵召的嘉義市長候選人張啓楷，前往嘉義市地藏庵參拜祈福。地藏庵董事長蔡爾健等人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。